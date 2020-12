Vildt: Trekants-knald på tv

'Ex on the Beach' er tilbage, som man kender det, og trekanten resulterer i klapsalver fra de andre deltagere

'Ex on the Beach' mente at have begået en lille genistreg, da man hev de gamle stjerner ind til den aktuelle All Star-sæson, men det er de nye ansigter i programmet, der viser, hvorfor 'Ex on the Beach' også kaldes knaldeprogrammet.

For der bliver gået til den. I de nye afsnit, der frigives søndag, tages liderligheden til nye højder, da der knaldes løs i villaen - og ikke bare to og to.

Ny rekord? Lyn-knald i 'Ex on the Beach'

Garvede Jeppe Risager har nemlig koblet sig sammen med de nye deltagere Jonas Arnesen og Emily Beck Nielsen, og så står den ellers på trekants-sex på et niveau, så det høster anerkendende klapsalver fra villaens andre beboere.

Se klippet i videoen over artiklen.

Der er i det hele taget en lummer stemning i villaen, hvilket kan ses herunder: