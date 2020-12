Villa fra ikonisk DR-serie kan blive din ...

Hvis du har siddet og set DR-successerien 'Krøniken' og været misundelig på det hjem, som Kaj Holger og Karin (spillet af Waage Sandø og Stina Ekblad) boede i, så er det nu, du har chancen for at slå til.

Huset, der ligger i Søllerød, har i de seneste måneder været til salg. Det kræver dog lidt mere end en gennemsnitsløn - eller en stor opsparing - hvis du skal have fingrene i huset.

Sælgeren kræver nemlig 25.000.000 kroner for villaen fra den ikoniske DR-serie. Og den pris er allerede med en stor rabat.

Ifølge Boliga blev hjemmet nemlig sat til salg i juli for 27.500.000 kroner, men i oktober blev prisen så sænket.

For pengene får man til gengæld en 2043 kvadratmeter stor grund i hjertet af Søllerød, hvor villaen fra 1900 er placeret. Hjemmet breder sig over 388 kvadratmeter, og 'dertil kommer et stort og anvendeligt rum på ejendommens anden sal samt yderligere 205 bolig lignende kvadratmeter i underetagen,' lyder det i salgsopstillingen.

'Den store hall med pejs slår tonen an med roset og højt til loftet, og stuerne følger takten. Den ene stue har også en charmerende pejs, og begge har de udgang – den ene til haven via et imponerende glasparti, mens den anden har udgang til en stor balkon, denne stue er forbundet til køkkenet med original anrettergang. Sidstnævnte åbner op for samvær om madlavningen med god plads og en kogeø,' lyder det videre.

Ægteparret Karin (Stina Ekblad) og Kaj Holger Nielsen (Waage Sandø) i tv-serien 'Krøniken'. Foto: Mike Kollöffel/DR

Ifølge tingbogen købte villaens nuværende ejer boligen i 2001. Dengang betalte han 8.250.000 kroner for hjemmet, der efterfølgende er blevet gennemgribende renoveret løbende.

Ikke desto mindre er det altså noget af en gevinst, ejeren kan sætte ind på kontoen, hvis det lykkes at få solgt huset for 25.000.000 kroner.

Herunder kan du se en række billeder af villaen: