Viser imponerende vægttab

Alt har stået fuldstændig stille for Silas Holst, siden coronakrisen ramte tilbage i marts, og det har kunnet mærkes på formen, som ikke har været helt i top hos den 37-årige skuespiller og danser.

- Alt mit traditionelle arbejde har været lukket ned. Jeg har i teorien ikke lavet noget siden 11. marts, så nu er det også noget med at prøve at smide de her coronakilo og komme i gang igen. Når man skal til at stå halvnøgen på en scene i 'Dirty Dancing', kræver det alligevel lige, at man er forbi et fitnesscenter, har Silas Holst tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Da vi tirsdag mødte ham i forbindelse med pressemødet forud for den nye sæson af 'Vild med dans', hvor han skal danse med stjerneskuespiller Nikolaj Coster-Waldaus kone Nukâka Coster-Waldau, var det ikke til at tage fejl af, at danseren de seneste måneder har gjort noget ved sagen og tabt sig gevaldigt. Faktisk hele 15 kilo på bare et par måneder.

- Der er røget mange kilo, siden vi lavede auditions til 'Den vildeste danser'. Der er røget 15 kilo, siger han og fortæller, at han har nået målet ved at lave en markant livsstilsændring:

- Det er helt klassisk. Det har været at finde ud af, at det rent faktisk ikke er det bedste at spise en grillkylling med remoulade, inden man går i seng - og tage den med i seng også og vågne med den. Det er ikke måden at gøre det på, siger han med et grin.

Her ses Silas Holst inden vægttabet, da han åbnede en danseskole i Rødovre. Foto: Jonas Olufson

Derfor har han også valgt at sætte ind på kosten og ændre den markant.

- Nu har jeg ændret vaner og kost, og når man gør det og lever rimelig stringent efter en diæt, så kan man pludselig også skeje ud, og så bliver det mere en måde at leve på end en kur. Så begynder det at virke, fordi man kan holde det ud.

- Det er jo en ny livsstil, selvom det lyder irriterende. Men det er noget med at skære kulhydrater ud og tænke over, hvad man propper i munden. Det er noget med at finde ud af, at Marabou er lækkert, men man skal også sørge for, at man ikke spiser en plade hver dag. Tænk, hvis man levede i en verden, hvor man kunne æde en hel plade Marabou, uden det satte sig. Det ville være min drømmeverden, griner han.