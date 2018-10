Vist ud i 'Vild med dans': Derfor gik det galt

Lars Christiansen forklarer, at hans dansetalent slet og ret ikke rakte meget videre end den femte udsendelse

Forklaringen er til at forstå.

Fredag fik Lars Christiansen det røde kort i 'Vild med dans', efter han siden begyndelsen af dette års sæson karaktermæssigt havde skrabet bunden

Det skyldes ifølge landets mest scorende håndboldspiller, at han ikke kan danse.

- Mit talent rakte ikke til mere, men jeg havde håbet på, jeg kunne flytte mig mere, siger Lars Christiansen i kølvandet på sin exit.

Manglende rytme

Inden udsmidningen måtte dommer Anne Laxholm gengive dansens ABC over for Lars Christiansen og bede til, at hans rytme blev bedre.

- Du skal endnu mere ind i rytmen sammen med Sofie, og du skal godt nok op i hoften og strække benene.

- Det bliver robotagtigt. Så nu er du fortalt, hvad du er, og hvad hele rytmen er, lød det fra Anne Laxholm.

Meget specielt

Lars Christiansens kone, Christina Roslyng, vandt 'Vild med dans' i 2006.

Adspurgt om nederlaget tyer han sig netop til den minimale statistiske sandsynlighed for, at begge parter i et ægteskab kan kalde sig vindere af programmet.

- Christina flyttede sig meget dengang, men det ville være specielt, hvis vi havde to 'Vild med dans'-vindere i familien.

- Jeg er realist, og jeg tager det her med oprejst pande, siger Lars Christiansen.

