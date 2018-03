Vita reddet på stregen: Remee blev bøddel i X Factor

Kampen om sejren i årets 'X Factor' spidser til.

Blot tre liveshows resterer, og efter fredagens seks optrædener står det klart, at finalen bliver uden Blachmans gruppe Sol & Christian, som blev sendt ud efter omsang mod Vita Nikoline Jensen.

- Jeg synes, at I har toppet. Jeg synes, I har leveret noget fuldstændigt sammenhængende. I kommer med total kærlighed og smiler hele vejen gennem en sang. Det er befriende. Men det har tjent sin værnepligt, konstaterede Remee, som også sendte en opsang til Vita.

- Der er så tydeligvis et talent, som ikke er blevet forløst.

Se også: Drama i X Factor: Teknik ødelægger optræden

Med to fredage i farezonen i streg var det helt efter bogen, at Sol & Christian måtte forlade 'X Factor'. Og det var Vitas held. Programmet har efterhånden udviklet sig til en farceagtig nedtur for den 17-årige amatørsangerinde, der ellers fra starten har været en yndling blandt dommerne.

- Du har fuldstændigt alt, hvad det her format kan forvente. Man skal virkelig fucke meget op for, at du ikke vinder hele lortet. Det er et home run, lød det eksempelvis fra Remee efter hendes optræden i Five chair challenge.

Sol & Christian er færdige i X Factor. Foto: Mogens Flindt

Store lydproblemer

Siden er det kun gået ned ad bakke for Vita Nikoline Jensen, som var bookmakernes favorit til sejren inden det første liveshow. Igen og igen har hun leveret en præstation, som Thomas Blachman har formuleret som ’uforløst’, og inden aftenens liveshow havde de selvsamme bookmakere hende blandt favoritterne til at ryge ud.

Sofie Lindes stylist står frem: Sådan har vi det med kritikken

Meget symptomatisk gik det da også helt galt, da hun fik problemer med lyden i øret, og derfor sang både falsk og ude af takt.

- Jeg ved ikke, hvad det var med den in-ear(lyden i øret, red.), for det var noget, du kæmpede med. Det gjorde noget. Jeg ved ikke, hvad der var galt. En teknisk ting, men det kunne høres på din pitch. Men det gjorde ikke, at man ikke kunne høre, at du har en fantastisk stemme, forsøgte Remee at opmuntre.

Vita klarede sig akkurat videre til næste fredag. Foto: Mogens Flindt

Over stregen

Thomas Blachman var anderledes hård.

- Du har stået her fire gange nu, og jeg har haft følelsen af, at du bliver meget nervøs. Det bliver en lille smule jabbet. Det her er det bedste, I har lavet, men I mangler at forløse det, konstaterede han over for en tydeligt rystet Vita Nikoline Jensen på scenen.

X Factor-deltager afslører skjult talent: 'Jeg har da taget røven på folk'

Hovedpersonen selv var naturligvis ærgerlig.

- Det gik lige lidt galt, konstaterede Vita Nikoline Jensen fra scenen.

Med dagens farvel til Sol & Christian har Thomas Blachman nu blot én gruppe tilbage, mens Sanne Salomonsen og Remee har to solister.