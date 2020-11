Voldsom juleforvandling: WAUW!

Clark Griswolds juleudsmykning i 'Fars fede juleferie' fra 1989 står stadig som noget af det mest gennemførte i tv-historien.

Men nu får han kamp til stregen i ny Netflix-serie, hvor indretningsarkitekten Benjamin 'Mr. Christmas' Bradley spreder juleglæde i 'Holiday Home Makeover with Mr. Christmas'.

Kanen er fyldt med med lys, guirlander og 'nok glitter til at tæppebelægge Nordpolen,' når Bradley og hans hold af nisser får trængende familier og seere til at tabe kæbe og mund med deres oppyntning, hvor hjem bliver forvandlet til sande nisselandskaber.

- Ord kan ikke beskrive, hvor glad det gør mig. Det er ren magi, siger Benjamin Bradley.

Man kan godt blive i tvivl, men hovedpersonen selv mener, at han har et sundt forhold til julen.

- At pynte op til julen kræver mere end de sædvanlige lyskæder og julepynt, mener Bradley, som håber, at programmet kan inspirere seere til at tage juleudsmykningen til et nyt niveau. Og bedømt ud fra traileren, du kan se øverst, er der nok af inspiration at hente.

'Holiday Home Makeover with Mr. Christmas' har premiere på Netflix 18. november.

Skulle du have fået lyst til at genopleve 'Fars fede juleferie,' så kan det ske på C More, hvor filmen kan streames fra 3. december.

