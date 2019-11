Voldsom ulykke i 'Robinson': Jeg fik blackout

Deltageren Nis Prio slår sig voldsomt i aftenens afsnit og må sejles til et nærliggende hospital

***SPOILER: Hvis du ikke vil vide, hvad der sker i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen', skal du ikke læse videre.***

Der er drama for alle pengene i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen', hvor deltageren Nis Prio må sejles væk fra øen til lægeundersøgelse.

Under en konkurrence, der foregår på en forhindringsbane, går det nemlig helt galt for den 26-årige deltager, der er presset til at præstere, efter Kenneth og Jaffer har strammet grebet om de andre deltagere i ekspeditionen.

Han starter derfor som lyn og torden, men på vej ned ad en balancebom glider han og smadrer hovedet ned i en af de andre deltageres balancebom.

- Som jeg husker det, ligger jeg foran og ryger ned (fra bommen, red.) to-tre gange. Fjerde gang glider jeg simpelthen og lander med hovedet på bjælken ved siden af mig, så jeg får et lille blackout, og det hele sortner. Jeg ved ikke, hvor slemt det er, jeg tror også først, at jeg har brækket næsen. Det hele gjorde sindssygt ondt, siger 26-årige Nis til Ekstra Bladet og tilføjer.

- Jeg blev meget nervøs.

Lægeholdet skyndte sig at undersøge Nis på stedet, inden han blev sendt mod fastlandet til yderligere undersøgelser. Foto: TV3

Vidste det var slemt

Det samme gjorde lægeholdet, der hurtigt kunne konstatere, at øjenbrynet var flækket. De valgte at fragte Nis op på en nærliggende båd, så han kunne blive undersøgt yderligere på fastlandet.

- Jeg vidste godt, at det var slemt. Min første tanke var, at hvis jeg havde fået en hjernerystelse, ville jeg ikke kunne fortsætte i ekspeditionen, så det var meget det, mine tanker gik på. Jeg anede det ikke i situationen, siger Nis.

Han blev fragtet ind på et hospital, hvor han blev syet og skannet. Han mener, at sikkerheden var i orden fra produktionens side, men at der selvfølgelig er dyster, hvor man som deltager er mere udsat end andre.

- Den var måske lige til den farlige side, for man kan virkelig slå sig i sådanne situationer, hvor man er i højden med flere kilo på sig, men det er også en del af det at deltage i programmet. Der skal være noget, der ikke er så ligetil, siger han og fortsætter:

- Vi har et ret godt sundhedsteam omkring os, så de tager selvfølgelig forbehold for sådan nogle ting. Men ja, jeg ved det sgu ikke. Det var måske lidt farligt set i bakspejlet.

Om det grimme uheld betyder et farvel til Nis i ekspeditionen, kan ses i aften klokken 20 på TV3.