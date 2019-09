Voldsomme billeder: 'Robinson'-deltagers ryg flænset op

Det var et voldsomt syn, der ventede Lars Gade efter aftenens dyst i 'Robinson Ekspeditionen', som gav ham et stort, åbent sår fra skulder til skulder

I aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' pakkede 29-årige Lars Gade sine ting og sagde tak for denne gang. Han var blevet træt af livet på øen, der bød på for mange restriktioner og for meget ventetid.

Men det var ikke det eneste, den muskuløse jyde døjede med i programmet. Det afslører han nu over for Ekstra Bladet, der også har fået tilladelse til at vise de voldsomme billeder.

- Min ryg var flænset op. Jeg tror, jeg var den, det gik værst udover. Hele vejen fra skulder til skulder var der ét stort, åbent sår. Der kravlede myrer i det om natten, som sad og suttede i såret. Dem var jeg nødt til at holde væk, og det var noget værre lort, siger Lars Gade.

Fotos er taget efter, han forlod øen. Foto: Privat

Såret opstod i forbindelse med dysten i aftenens afsnit. Her skulle hvert hold udpege tre deltagere, som skulle holde en stang på ryggen, som man kender fra squats i fitnesscentret. Undervejs skulle de resterende deltagere løbende smide ekstra kilo på stængerne for at svække modstanderholdet.

Foto: Privat

Og her blev en stor del placeret på stangen tilhørende Lars Gade, der havde 120 kilo på ryggen, da han i Filippinernes bagende hede måtte bukke under og kunne se sin ryg flænset fra skulder til skulder.

- Selvfølgelig får man skader og sådan nogle ting, men de andre sagde også, at hvis det var dem, så var de taget hjem. Det irriterende var, at jeg ikke kunne få en bandage på eller sådan noget. For myggenettet hang fast i det, og trøjerne begyndte at gro fast i det, da jeg kom væk fra øen, siger Lars Gade.

Foto: Privat

Han ønsker dog ikke at kritisere sikkerheden ved konkurrencen. For som han siger.

- Jeg er sikker på, at sikkerheden er i orden.

Gør alt for sikkerhed

Til Ekstra Bladet fortæller Jesper Kynde, der er programredaktør på TV3, at de gør alt for at sørge for deltagernes sikkerhed under ekspeditionen.

- Sikkerheden er meget vigtigt for os, og vi gennemtester banerne, inden deltagerne skal bruge dem, siger han.

- I forhold til Lars kan jeg sige, at han deltager i dysten, og efter dysten er det meget varmt, så der bliver deltagerne sendt hjem til deres øer. På øerne har de førstehjælpskasser, hvor der er gage, og det har så været brugt op, da Lars kommer tilbage og har brug for det. Vi får arrangeret, at der bliver fragtet mere. Vi går meget op i at pleje deltagerne, når de har skader, og det gjorde vi også med Lars. Vi hjalp ham også med at rense sårene, siger han.

- Hvornår bliver det for meget i sådan en dyst? For det ser jo meget voldsomt ud i Lars' tilfælde?

- Vi reagerer selvfølgelig på det. Det ser voldsomt ud, og det er også en hård ekspedition, men det kan ikke undgås, at deltagerne får skrammer. Det er en hudafskrabning, som heler langsomt, men det er ikke en skade, som sætter en kæp i hjulet for deltagernes videre ekspedition. Alle fire (inklusiv Lars, red.) kæmpede vanvittigt hårdt og havde umenneskelig viljestyrke i den dyst. De viste alle god 'Robinson'-ånd og beklagede sig hverken under konkurrencen eller efterfølgende. Det er først her, hvor programmerne løber over skærmen, og Lars bliver forholdt sin kapitulation, at han beklager sig, siger han og fortsætter:

- Men det er vigtigt at understrege, at vi aldrig vil lave en udfordring, der er farlig for deltagerne, siger programredaktøren til Ekstra Bladet.