Voldsomt drama: - Det er min skyld

Da der fredag aften blev dæmmet op for endnu et afsnit af 'X Factor', var det Ankerstjernes tur til at barbere sine grupper ned og vælge de fem, som han vil have med sig på bootcamp.

Den første gruppe, der indtog scenen, var drengene Jung & Bergmann med de borgerlige navne Troels og Jakob. De havde i dagens anledning valgt at fremføre Dominic Fikes hit '3 Nights'.

Til deres audition smeltede gruppen dommernes hjerter, da de sang 'Love Someone' af Lukas Graham, men desværre gik det ikke helt så nemt til Five Chair Challenge.

Kun ganske få sekunder inde i deres sang gjorde deres mentor, Ankerstjerne, nemlig noget drastisk.

- Stop, stop. Time out, råbte han til stor overraskelse for de to drenge, der så noget bekymrede og uforstående ud.

- Det var simpelthen ikke det rigtige, drenge. Det må I ikke gøre mod mig. I kunne være et kæmpestort kort for mig. Det er noget andet, vi skal. I skal synge noget andet for os, sagde en frustreret Ankerstjerne.

- Det tror jeg ikke, vi kan, sagde Troels, der tydeligvis var i panik.

- Det kan I godt. Det må I ikke gøre mod mig, sagde Ankerstjerne, der gik op til drengene på scenen og prøvede at opmuntre dem til at synge en ny sang.

Gruppen havde dog ikke lyst til at synge en ny sang og holdt derfor fast i deres oprindelige valg.

- Drengene siger, at de skal have lov til at synge den sang, de har valgt. Jeg vil hellere høre jer synge noget andet, men okay. Det skal være på jeres præmisser. Det er sgu i orden. Respekt for, at I ved, hvad I vil. I må lige give dem noget kærlighed, for det er mig, der skaber det her drama, sagde Ankerstjerne derefter henvendt til publikum.

Får en stol

Herefter startede gruppen med at synge igen - nu med noget mere power end før. Det ændrede dog ikke på, at dommerne fortsat var noget kritiske over for deres performance.

- I var nogen af dem, som man huskede fra audition som en af de stærkeste grupper. I kom med charme, og der var noget direktehed. Lige nu bliver det ret kompliceret. Der er et kæmpe oprydningsarbejde, sagde Oh Land.

- Det er bare skuffelse med skuffelse på. Sådan er det, sagde Blachman, mens en frustreret Ankerstjerne tilføjede:

- Mit hjerte banker, og det må guide mig. Jeg må gå med min følelse, sagde Ankerstjerne, der trods gruppens vanskeligheder valgte at give dem en stol og en chance videre i 'X Factor'.

De fik dog ikke lov til at blive siddende i den, da de kort efter blev vraget for en anden gruppe, og dermed må de se deres 'X Factor'-eventyr slutte langt tidligere, end de havde regnet med.

Kørte på højtryk

Til Ekstra Bladet fortæller Ankerstjerne, at det var en meget intens oplevelse at sidde i dommerstolen i fredagens afsnit.

- Det er højspændt aften, for det er en kombination af at forsøge at se potentialet i talentmassen i min kategori, samtidig med at der er en bankende hjerne, der sidder og tænker over de to andre dommeres Five Chair Challenges og de talenter, der er røget ud hos dem, siger Ankerstjerne og fortsætter:

- Alle ressourcer var sat i gang, og jeg sidder virkelig og tænker for hver og en af mine deltagere, om de kan holde til det pres. For man skal kunne trives under det pres, som det jo er at være en del af 'X Factor'. Det handler ikke kun om talent. Det handler også om at kunne folde sig ud, når man står foran et publikum, siger han.

Ifølge Ankerstjerne havde han høje forventninger til netop Jung & Bergmann, efter de havde imponeret til deres audition. Men forventningerne blev desværre ikke indfriet.

- De var på mange måder en af de mest åbenlyse grupper. Jeg har en hel dag med dem inden Five Chair, og der forsøgte jeg at ruske lidt i dem for at se, hvordan de er. Der hæftede jeg mig ved, at de var meget fastlåste i deres ting. De var ikke så loose. Det skræmte mig lidt, siger han og fortsætter:

- Det var en del af grunden til, at jeg forsøger at skubbe til dem. Kan I være sådan nogen, der griber en bold og løber med den? Kan I håndtere det her pres?, siger han videre.

Gruppen gav den mere gas, efter de begyndte at synge anden gang. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Ankerstjerne fortæller, at det også var derfor, han udfordrede Jung & Bergmann under Five Chair Challenge.

- Jeg prøver, om de kan finde noget andet, og jeg forklarer publikum, at de skal være kærlige, fordi det er mig, der laver drama. Det er jo min skyld, at det ender sådan, men jeg gad godt se dem gribe det og komme ud over klippen. Det skal man kunne, siger han og fortsætter:

- Alt er jo en test for at se, om de kan stå distancen, og der faldt de igennem. Men jeg er stadig overbevist om, at de kan blive totalt gode, hvis de løsner lidt mere op. Det kan blive noget vildt, understreger han.

- Men kan du forstå, hvis drengene syntes, det var en rigtig ubehagelig situation, og at de følte sig udstillet?

- Det kan jeg sagtens forstå. Men jeg synes, det er en del af præmissen. Alle dem, der stiller op i 'X Factor', har en drøm om at få musikken til at blive til noget andet. Men det er også en del af arbejdet at teste dem og finde ud af, om de er klar til det. Og man skal kunne smide sine planer og finde på noget nyt i øjeblikket.

- Selvfølgelig er det ubehageligt. Men det er der mange performances, der er, siger Ankerstjerne, der under Five Chair Challenge valgte at fjerne hele to stole.

Dermed kan han selv sammensætte to grupper.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Jung & Bergmann, hvordan de oplevede hele situationen, men de har desværre ikke ønsket at stille op til interview i forbindelse med deres 'X Factor'-deltagelse.