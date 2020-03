Voldsomt drama: Türker smidt ud af 'Paradise Hotel'

'Paradise Hotel' kører på sin 16. sæson, men få gange har det udviklet sig så dramatisk mellem deltagerne som i dagens afsnit - og fået så katastrofale konsekvenser.

Türker Alici er færdig i programmet. Smidt ud af produktionen.

Det sker efter et skænderi mellem Türker og hans partner, Sarah Dohn, udvikler sig voldsomt, da han har hørt, at hun vil skifte ham ud som partner. Efter at have opført sig truende ved at stille sig helt op i ansigtet på hende, bliver Türker ad flere omgange skubbet væk af Marco Harry.

Alligevel ser Türker Alici sit snit til at tyre en vandflaske afsted i høj fart mod Sarah, der bliver ramt i øjet og udbryder et højlydt 'AV'.

- Du er en fucking idiot, lyder afskedssalutten fra Marco Harry i retning af Türker, imens han bliver fjernet fra stedet af produktionen.

Sådan en opførsel kan naturligvis kun få én konsekvens: Türker Alici er ude.

Sarah ømmer sig, imens produktionen ankommer for at fjerne Türker. Foto: Nent Group Danmark

Har det stramt

Den normalt så glade og smilende 27-årige aarhusianer lyder anderledes, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen. Han er tydeligt påvirket af, at dagen endelig er oprandt, hvor hans exit bliver en realitet. Han lægger sig fladt ned.

- Jeg har det rigtig stramt med det hele. Jeg plejer at sige, man ikke skal fortryde noget i livet. Jeg har lært af det her, og jeg fortryder det sindssygt meget. Jeg er skuffet over mig selv. Jeg har ikke bare svigtet mig selv og Sarah. Jeg har også svigtet produktionen, og jeg har taget pladsen i programmet fra en, der kunne have opført sig ordentligt, siger han og erklærer sig enig i, at det var rigtigt at smide ham ud.

- Ingen skal føle sig utilpas i et program, der handler om fest og farver.

- Hvorfor tyrer du en vandflaske i hovedet på hende?

- Spørg om det igen om fem år så vil jeg stadig sige, at jeg ikke ved, hvad der skete, sukker han.

Sendt til afkøling

Da han blev fjernet af produktionen, blev han sendt til afkøling i loungen, hvor han tilbragte natten, inden vært Rikke Gøransson kunne give ham den forventelige besked om hans exit.

- Jeg har det mega stramt med det. Jeg har ventet på, at denne her dag skulle komme, for jeg ville gerne have det overstået. Jeg føler ikke, jeg har haft den samme glæde ved 'Paradise', fordi jeg har vidst, at det her ville komme, fortæller han og fortsætter:

- Jeg er træt af det, for det er ikke sådan, jeg er som person og menneske. Jeg kan huske, at jeg konfronterer Sarah med nogle af de ting, hun skulle have sagt, og min mavefornemmelse viste sig i sidste ende at være rigtig. Men jeg håndterer det på en måde, hvor min adfærd er uacceptabel.

Han fik ikke lov at sige undskyld til Sarah, inden han blev bedt om at forlade programmet, men han skyndte sig at gøre det, så hurtigt han kunne.

- Jeg har det rigtig fint med Sarah i dag. Hun er en af de eneste fra min sæson, jeg stadig snakker med. Allerede da jeg fik min telefon, skrev jeg undskyld til hende. Det måtte jeg ikke gøre derinde for produktionen. Da hun fik sin telefon, ringede jeg til hende, og vi har også været ude at spise, fortæller Türker Alici.

Et højlydt skænderi udviklede sig, fordi Türker havde hørt, at Sarah ville skifte ham ud. Foto: Nent Group Danmark

Sarah: Et chok

Sarah Dohn fortæller til Ekstra Bladet, at hun fik flasken lige i øjet, og et lille blåt mærke under øjet kunne da også skimtes på skærmen næste morgen. Hun er ærgerlig over, hvordan konfrontationen med Türker udviklede sig.

- Den ramte mig lige i højre øje. Det kom som et chok, for jeg havde ikke regnet med, at der kom noget imod mig. Det er sygt underligt at tænke på, siger Sarah Dohn.

Hun fortæller, at hun har lagt episoden bag sig og i dag ikke bærer nag til Türker.

- Der var en masse alkohol, der spillede ind og en usikkerhed, fordi vi er ret alene på hotellet på det tidspunkt. Den eneste, han kan stole på, går imod ham, og det gør ondt. Jeg bærer ikke nag. Man er presset, i et andet land og har ikke andre, siger hun.

- Hvordan kan man undgå at bære nag efter sådan en situation?

- Jeg bærer virkelig overhovedet ikke nag. Folk reagerer forskelligt, det var mig, der havde gjort ham ked af det, og han var eddermame ked af det. Han måtte ikke sige undskyld derinde, men skrev undskyld i en besked til mig, som jeg så, da jeg kom hjem til Danmark.

- Nogle vil nok sige, at du har været udsat for en voldshandling. Men sådan ser du det ikke, eller hvad?

- Nej, sådan ser jeg det ikke. Selvfølgelig er det ikke fedt at få en flaske i hovedet, og hvis det havde været en fremmed, der havde gjort det, ville det være en voldshandling, men det er en ven, og jeg tror ikke, det var meningen, at han skulle ramme mig.

Hun sender en opfordring til seerne om ikke at lade temperamentet koge over.

- Jeg frygter, folk vil være onde mod ham, og det fortjener han ikke. De skal holde deres mund.

Efter den voldsomme episode blev hun hevet til side af produktionen, der ville sikre sig, at hun var ok. Det var hun.

- Det gjorde ondt, som hvis man går ind i kanten på et bord. Det gik hurtigt over. Det var slet ikke så voldsomt, at jeg skulle tilses af en læge, eller noget i den stil, fortæller hun.

Hvordan det går Sarah Dohn på hotellet, efter hun nu har mistet sin partner, kan ses på streamingtjenesterne Viaplay og Viafree.