Voss afslører: Derfor er der kold luft mellem os

Annemette Voss og Ditte Julie Jensen slog pjalterne sammen som slyngveninder og arbejdspartnere, efter de begge deltog i 'Den store bagedyst' på DR.

Sammen skrev de kogebogen 'KageMagi' og drev YouTube-kanalen af samme navn, men uden videre forklaring ophørte partnerskabet og venskabet tilbage i 2018.

I aftenens afsnit af TV3-programmet 'Til middag hos...' åbner Annemette Voss, der vandt 'Den store bagedyst' tilbage i 2014, lidt mere op for, hvorfor samarbejdet mellem de to bagedamer ikke fungerede længere.

- Hun og jeg er slet ikke ens. Vi vil slet ikke det samme, siger Voss i aftenens afsnit af TV3-programmet.

Annemette Voss fortæller åbent om sit afbrudte samarbejde med Ditte Julie Jensen. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Annemette Voss fortæller videre, at det afbrudte samarbejde med Ditte Julie Jensen fik hende til at se på sit liv på en ny og anderledes måde.

- Det var bare hovedet på sømmet for mig. I den situation var det tydeligt for mig, at jeg var i gang med at træffe nogle valg på vegne af andre mennesker og ikke mig selv, fortæller den 35-årige kage-blogger.

Jeg skød med det våben der dræbte mine kammerater

Det brudte samarbejde fik også Annemette Voss til at tænke over, hvilke venner og veninder hun har i sit liv.

- Hele mit syn på hvad jeg vil, og hvilke venskaber og relationer jeg har, er blevet vendt fuldstændigt på hovedet, siger hun om det brudte samarbejde.

I aften har Annemette Voss Jackie Navarro, Dan Andersen og Allan Nielsen på middag. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Uenigheder i venskabet

Tidligere har Annemette Voss på sin blog fortalt, at hun og Ditte Julie Jensen heller ikke var enige om, hvad det ville sige at indgå i et venskab.

'Vi var ganske enkelt uenige om, hvad man kan forvente af en veninde', skrev hun på sin blog og fortsatte:

'Vi mødte nogle udfordringer og uenigheder i vores venskab. Jeg kunne ikke genkende mig selv, og det var der også flere af mine nære venner og familie, der havde gjort mig opmærksom på'.

Se også: 'Årgang 0'-stjerne mobbet: Måtte forlade skolen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ditte Julie Jensen, der fortæller, at hun ikke har lyst til at kommentere Annemette Voss' udtalelser i programmet, men at hun er bekendt med dem.

- Jeg har ingen kommentarer til det overhovedet. Det er et lukket kapitel for mig, siger hun kortfattet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Annemette Voss, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.