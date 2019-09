Vraget: - Det er noget bullshit!

- Jeg vidste egentlig godt, at jeg ville ryge ud. Jeg var ret sikker på det. Jeg passede ikke rigtig ind på mit hold.

Sådan lyder reaktionen fra 28-årige Mercedes Julie, da Ekstra Bladet mandag fanger hende til en snak om, hvordan hun har det med, at hun i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' på TV3 trak det korteste strå og blev stemt ud af sine holdkammerater i et ø-råd.

- Sådan personlighedsmæssigt klikkede jeg bare ikke med dem, så det overraskede mig ikke, at de valgte at smide mig ud, siger hun videre.

Selvom Mercedes Julie havde set sin exit komme, havde hun dog alligevel svært ved at holde tårerne tilbage, da det stod klart, at hun havde fået alle sine holdkammeraters stemmer på sig, og at Nadia, der var blevet hendes gode veninde på øen, også havde valgt at pege på hende som det svageste led.

- Lige i situationen blev jeg ked af det - også fordi Nadia og jeg jo var blevet tætte. Men spillet var helt nyt, så jeg forstår godt, at hun valgte at gå med flokken. Men jeg var meget ked af det, fordi jeg skulle væk fra øen. Jeg synes slet ikke, jeg havde fået nok af oplevelsen, eller at det var blevet min tur til at forlade ekspeditionen.

Stemningen var trykket i ø-rådet. Foto: TV3

Køber ikke forklaring

Da Mercedes Julie blev stemt ud, forklarede de andre deltagere, at det blandt andet var fordi, hun ikke lavede nok i lejren. Den forklaring køber hun dog ikke.

- Jeg blev mødt med fordomme dernede, fordi jeg er, som jeg er. Så det er noget bullshit, at de siger, at det er fordi, jeg ikke laver noget. Jeg mener, det var fordi, de synes, at jeg ikke passede ind i gruppen sammen med dem, siger hun og fortsætter:

- De kunne ikke lide mig som person. Jeg er meget lige på og siger min mening, hvor mange af de andre er lidt mere stille og rolige. Jeg synes, det er virkelig ærgerligt at blive stemt ud på den måde, og at det bliver personligt, for på 'Robinson' er det ikke 'Paradise Hotel'. Det handler ikke om personlighed eller om at få venner. Man skal have de stærkeste med videre, og jeg føler bestemt ikke, at jeg er den svageste. Det er på det personlige, jeg ryger, og det er ikke fair.

Både Mercedes Julie og Nadia (øverst til venstre) havde svært ved at holde tårerne tilbage. Foto: TV3

'Det er et spil'

Alligevel har Mercedes Julie i dag ikke noget ondt at sige om de andre 'Robinson'-deltagere, der var med til at smide hende ud.

- Det er et spil, og sådan er det. Det er pisseærgerligt, at jeg ryger ud, og jeg er da også sur og skuffet i situationen. Men jeg er ikke sur mere, og i dag ser jeg også flere af pigerne. Det var en fantastisk oplevelse, men jeg er ked af, at jeg ikke nåede at være der længere og blive presset til det yderste.

Forleden kom det frem, at Mercedes Julie efter sin hjemkomst til Danmark er blevet dømt for at have kørt i bil, mens hun var påvirket af alkohol og narkotika. En dom som TV3 siden har taget kraftigt afstand fra.

Mercedes Julie ønskede ikke at kommentere dommen over for Ekstra Bladet, da vi talte med hende mandag. Dommen har ikke fået konsekvenser for Mercedes Julies videre færd i 'Robinson Ekspeditionen', da programmet som bekendt er forudproduceret.