Vraget: Her er hendes reaktion

Fredagens 'X Factor'-liveshow blev det sidste for Thomas Blachmans pop-diva Gina Michaells.

Hun havnede - noget overraskende - i farezonen sammen med Oh Lands pigegruppe Echo, som Ankerstjerne valgte at frede på et hængende hår. Det betød et farvel og tak til 43-årige Gina Michaells.

Ankerstjernes solist Patrick Smith klarede dermed frisag i denne omgang, selvom han har stået i farezonen de sidste to fredage.

Selvom det var noget uventet, at Gina Michaells nu er færdig i 'X Factor', var hun ganske fattet, da Ekstra Bladet mødte hende umiddelbart efter fredagens liveshow.

- Jeg har det godt nok. Jeg har det godt stadig, selvom jeg er ked af det, men det er ikke 'the end of the world', lød det fra 43-årige Gina Michaells.

Blachman har nu kun en deltager tilbage. Foto: Mogens Flindt

Forfærdeligt

Ifølge 'X Factor'-deltageren var det dog ikke særlig behageligt at stå i farezonen.

- Det var sindssygt nervepirrende og forfærdeligt. Det var ikke sjovt. Men det er jo 'the name of the game'. Hvad skal jeg gøre? Det er deres beslutning, og sådan er det, sagde Gina Michaells.

- Var du overrasket over, at du stod i farezonen i stedet for Patrick, som jo har stået der de sidste to uger?

- Jeg tænker slet ikke sådan. Aldrig. Jeg tager det, som det kommer. Det er mit eget motto. Det er sådan, jeg tænker.

På sidelinjen fredag aften sad Gina Michaells lille datter, og hun var tydeligt berørt af, at hendes mor stod i farezonen og nu er ude af 'X Factor'.

- Jeg vil rigtig gerne ud og give hende et kram. Hun er stolt af mig. Hun var meget rørt, og det var meget rørende. Jeg elsker hende højt, lød det fra Gina Michaells.

Ginas datter var knust, da hun hørte, at hendes mor var røget ud af 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Mere musik

Selvom Gina Michaells nu er færdig i 'X Factor', er hun bestemt ikke færdig med at lave musik endnu.

- Jeg skal lave mere musik. Jeg håber, det bliver sammen med Blachman. Jeg tror, det har været en god ting, at jeg har været i 'X Factor'. Det er en god reklame for mig selv. Derfor skal jeg bare fortsætte med musikken.

Gina Michaells, der før blandt andet har deltaget i 'Danmark har talent' og 'All Together Now', har indtil nu haft sit eget rengøringsfirma. Hvad der skal ske med det nu, ved hun ikke.

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske med mit rengøringsfirma. Det må vi se. Nu skal jeg hjem og så falde ned, og så tager jeg alle beslutningerne. Det har været en lang rejse for mig, men det har hele tiden været mit mål at ende i liveshows, og det er sket nu. Jeg kom endelig til liveshows, og det er jeg meget stolt af.