Vraget i DR-program: - Alt gik galt

Andet afsnit af 'Den store bagedyst' blev også det sidste for 31-årige Henrik Lindegaard, der noget slukøret måtte erkende, at han er ude af dette års bagedyst som den første.

Henrik Lindegaard fandt da heller aldrig melodien i aftenens afsnit, hvor han kæmpede med alt fra sin finish, til cremerne og marcipanen.

Til Ekstra Bladet fortæller Henrik Lindegaard i kølvandet på sit exit, hvad det egentlig var, der gik galt. Og ifølge 'Bagedyst'-deltageren selv var det bestemt ikke småting.

- Jeg synes, jeg kom skidt fra start allerede fra den første udfordring. Finishen var der bare ikke, og så gik det måske lidt bedre i den hemmelige udfordring, men jeg lå stadig i den lave ende, siger han og fortsætter:

- Så skulle vi jo lave den her Rubinsteinslagkage, og der satte min romfromage sig dobbelt så hurtigt, som den skulle, så den blev nærmest til gele og ikke skarp nok. Min fløde blev pisket for meget, og mine vandbakkelser ville heller ikke hæve, siger han med et grin.

Ville hjem

Derfor var det også en noget slukøret Henrik Lindegaard, der afventede dommen fra de to dommere, Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen.

- Alt går jo bare galt, så på anden optagedag tænkte jeg faktisk, at nu ville jeg bare gå hjem, fordi det hele kunne være lige meget. Min kage var skæv, bulet og grim, og mine vandbakkelser lignede kammerjunker. Jeg var virkelig tæt på at give op, siger Henrik Lindegaard, der dog alligevel holdt fast i et spinkelt håb:

- Dommerne havde jo sagt, at de også havde det første program med i deres vurdering, fordi der ikke blev stemt nogen ud der. Jeg vidste godt, at det kunne være mig, der ville ryge, men på den anden side så kunne det jo være hvem som helst, og det prøvede jeg at tænke på.

I dag kan Henrik Lindegaard heldigvis smile over sine fejl i 'Den store bagedyst'. Foto: Carsten Mol/DR

Efter dommernes votering var det dog i sidste ende Henrik Lindegaards navn, der blev råbt op, og dermed var han den første deltager, der skulle forlade 'Den store bagedyst'. Det til stor skuffelse for ham selv.

- Da de sagde mit navn, var jeg bare helt tom i mit hoved, og så tænkte jeg 'Fuck, jeg er den første, der er røget ud'. Det er der bare ingen, der gider. Jeg var meget tæt på at græde, siger Henrik Lindegaard, der dog modtog rosende ord og krammere fra de andre 'Bagedyst'-deltagere og dommerne.

Henrik Lindegaard vil fortsætte med at bage trods sit exit. Foto: Carsten Mol/DR

Slet ikke færdig

- Man kan jo også se i aftenens program, at du bliver meget berørt af, at det er dig, der skal hjem. Hvilke tanker går igennem dit hoved?

- Jeg følte jo slet ikke, at jeg var færdig i 'Bagedysten', og at jeg havde vist alt det, jeg kunne. Jeg havde jo planlagt, hvad jeg skulle lave i de næste fem programmer, og så fik jeg ikke lov til at vise det, siger han og fortsætter:

- Der var pludselig et stort tomrum efterfølgende. Jeg havde lyst til at blive ved med at bage og udfordre mig selv i programmet. Pludselig var det slut, og det var jeg ikke klar til.

Af samme årsag valgte Henrik Lindegaard at tage en tur til udlandet umiddelbart efter sit exit for at få lidt ro på.

- Jeg tog til London i en uge for at holde ferie og få noget luft, for det hele havde været enormt intenst, siger han og understreger, at hans deltagelse i 'Bagedysten' har været det hele værd.

- Jeg har lært så meget om mig selv, og så har jeg samtidig lært en masse fantastiske mennesker at kende. Selvom programmet er slut for mig, så vil jeg fortsætte med at bage, og jeg har ikke fortrudt et sekund, at jeg meldte mig til.

Du kan se 'Den store bagedyst' hver lørdag klokken 20.00 på DR1 og DRTV.