Vraget i 'Gift ved første blik': Nu bestormes Eva af villige mænd

Det kom næppe som den store overraskelse for nogen, at Eva Lundberg og Carsten Jensen valgte at blive skilt fra hinanden i aftenens afsnit af 'Gift ved første blik'.

Nu er Eva en fri kvinde, og hun kan igen boltre sig lystigt i singlemarkedets mange tilbud. Og netop tilbud fra lystige ungersvende mangler hun ikke, for det vælter ind med tilbud fra singlemænd i Evas indbakke på Facebook.

- Jeg tror, at jeg dagligt modtager modtager mellem 100 og 130 tilbud fra mænd på Messenger. Min telefon er lige ved at brænde sammen, siger Eva Lundberg til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at de mange henvendelser ikke er noget, hun først er begyndt at modtage den sidste uges tid. Det har stået på, siden DR viste, at hendes ægteskab med Carsten var ved at krakelere allerede på deres bryllupsrejse til Italien.

Nu er det bare blevet så voldsomt med mændenes interesse, at andre ikke har kunnet undgå at opdage det.

- Min veninde bemærkede den konstante lyd af beskeder, der væltede ind, så hun spurgte, om jeg ikke kunne sætte telefonen på lydløs, griner Eva.

Se også: 'Gift ved første blik' Eva afslører: Det fejler jeg

Har en 'god ven'

Opmærksomheden fra de mange interesserede mænd er værdsat hos Eva, men som hun påpeger, så har hun simpelthen ikke tid til at svare dem alle sammen.

- Jeg svarer dem, som har taget sig tid til at skrive en lang besked, og dem som jeg lige falder over. Jeg er virkelig glad for opmærksomheden, den er værdsat, men jeg kan bare ikke nå at svare alle, siger Eva.

Den 52-årige blondine har dog ikke tænkt sig at bure sig inde i et jomfrubur, nu hvor ægteskabet med brandmanden Carsten er endt i en skilsmisse og telefonen delvist er brændt sammen.

- Jeg har en mand, som jeg ser engang imellem. Mads, som jeg ser, har jeg kendt i nogle år, da vi kommer i de samme kredse, så han er ikke helt ny eller fundet på Facebook, fortæller Eva.

Selvom Mads er klar på noget mere fast med den skønne bedstemor, så er hun ikke helt samme sted endnu.

- Det er ikke et fast forhold, da jeg gerne lige vil finde mig selv igen efter mit korte ægteskab. Det kan da godt være, at det udvikler sig med tiden, eller at det ikke gør. Vi tager det helt stille og roligt, for det har jeg brug for, understreger Eva.

Det så du ikke på tv: Derfor ville 'Gift ved første blik'-Carsten skilles

Er klar på mr. Right

Den nyskilte coach fra Solrød syd for København er ikke afvisende overfor, at hun måske finder en kommende kæreste blandt de mange henvendelser, hun modtager dagligt på Facebook, hvis det ikke bliver til noget mellem hende og Mads.

- Man ved aldrig, hvornår man møder Mr. Right. Jeg er åben for alle muligheder og mænd, jeg skal bare lige have lidt ro først. Jeg vil også nyde at være alene, for jeg har næsten aldrig bare været mig selv i mit voksne liv. Jeg blev skilt for to år siden efter et 26 års langt ægteskab, afslutter Eva.

På næste onsdag kan du se, hvordan det går de tre resterende ægtepar, når DR1 sender sæsonens sidste afsnit af 'Gift ved første blik'.

Se også: Han blev 'Gift ved første blik': Jo bedre det ser ud i starten, jo værre går det

'Gift ved første blik'-Carsten i enorm shitstorm: Sådan kan det ramme ham på pengepungen