Vraget i TV2-program: Her har du set hende før

Når TV2 blænder op for datingprogrammet 'Landmand søger kærlighed' år efter år, er det traditionen tro med en række nye, modige landmænd, der søger kærligheden.

I programmet bliver de bejlet til af en række håbefulde kvinder, der alle har en drøm om at stå tilbage som den sidste og dermed komme med landmanden på romantisk date - og måske i sidste ende finde ægte kærlighed.

Men for 23-årige Maria, der i år er med i 'Landmand søger kærlighed', er det ikke første gang, hun stifter bekendtskab med programmet. Hun var nemlig også en del af programmet tilbage i 2016, hvor hun forsøgte at vinde landmanden Dennis' gunst. Desværre uden det store held.

Nederlaget har dog ikke fået Maria, der i dag er 23 år, til at give op.

Se også: Tv-landmand i navne-kiks: Fie eller Pia?

I årets udgave af 'Landmand søger kærlighed' har hun fået et godt øje til den jyske landmand Martin R., der er 25 år.

Desværre bliver det heller ikke til en date for Maria i denne omgang af TV2-programmet. Hun bliver nemlig valgt fra, da Martin R. skal tage stilling til, hvilke tre piger han vil have med hjem på sin gård. Det til stor skuffelse for Maria, der har svært ved at holde tårerne tilbage, da det står klart, at drømmen er bristet.

Martin R. fra 'Landmand søger kærlighed' falder lige i Marias smag. Men hun blev desværre valgt fra, før pigerne blev inviteret med hjem på gården. Foto: TV2

Vågne seere

At Maria har været med i 'Landmand søger kærlighed' flere gange har Instagrammeren og influenceren Anders Hemmingsen også bemærket. Det har fået ham til at dele et billede af Maria før og nu på sin Instagram-profil, hvor han har tusindvis af følgere.

Og mange seere har tilsyneladende også bemærket, at Maria ikke er helt ny i programmet.

'Jeg sagde jo, man havde set hende før', skriver en kvinde.

'Så går man sgu også all in på at ende med en landmand', skriver en anden.

'Guuuud. Det havde jeg ikke opdaget', lyder det fra en tredje.

Flere ønsker ligeledes Maria held og lykke med kærligheden.

Se også: Tv-landmand afslører: Jeg var alkoholiker

Alle gode gange to

Til Ekstra Bladet fortæller Mads Volck, der er redaktør på 'Landmand søger kærlighed', at man er mere end velkommen til at stille op i programmet mere end én gang.

'Vi tror så meget på at give kærligheden en chance til på TV 2. Derfor synes vi sådan set bare, det er fantastisk, når kvinder henvender sig til vores landmænd i håbet om, at de sammen kan finde kærligheden', skriver redaktøren i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Om kvinderne tidligere har deltaget i programmet eller ej, er ikke det vigtige her, vi støtter kun op om, at de følger deres hjerte og giver kærligheden en chance'.

Ekstra Bladet ville gerne have haft en kommentar fra Maria, men det har desværre ikke været muligt.