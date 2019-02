Wauw! Her er årets 'Paradise'-deltagere

De er sprøde, unge og klar på deres livs eventyr.

Efter måneders venten kan deltagerne til den 15. sæson af 'Paradise Hotel', der får premiere i slutningen af marts, nu afsløres.

Se også: Kendt blogger scorer reality-veteran

Ekstra Bladet besøgte dem i Mexico helt tilbage i oktober og giver dig herunder en kort præsentation af hver enkelt deltager, der forsøger at gå sidste sæsons vinder Lenny Pihl i bedene.

Pigerne

Her er de så. Pigerne, der skal forsøge at sejre i det populære program. Foto: Janus Nielsen

Camilla Nederby, 26 år



Foto: Janus Nielsen

- Jeg har tilmeldt mig 'Paradise', fordi jeg stod stille derhjemme. Jeg havde brug for at komme væk og lære nogle nye mennesker at kende. Det passede bare godt.

- Jeg har set alle sæsoner, og jeg elsker 'Paradise'. Det er sjovt at se, hvordan folk manipulerer med hinanden. Men jeg er overrasket over, hvor hurtigt spillet går i gang. Jeg troede, man kunne tage den første uge stille og roligt, men nej. Vi er på fra start, siger hun.

Se også: Kærligheden brast: Dansk realitydeltager skal skilles

Cecilie Digemose, 19 år



Foto: Janus Nielsen

- Jeg får meget tit komplimenter for mine øjne. De er store, iøjefaldende, og jeg får rigtig, rigtig mange komplimenter for dem. Mit bedste scoretrick er nok at indfange dem med mine øjne.

- Jeg har tilmeldt mig, fordi det altid har været noget, jeg gerne har villet prøve, siger hun.

Klara Montes, 19 år



Foto: Janus Nielsen

- Det er dejligt at være her. Jeg har set frem til det og til at se, hvordan hotellet virkelig ser ud og være en del af et spil. Man har set det på tv, og nu er man her selv. De liggestole, man ser på tv, er dem, man nu selv ligger i.

- Jeg har ikke selv tilmeldt mig, jeg blev skrevet til. En veninde og jeg var ude og drikke drinks, så skrev produktionen til mig. Jeg svarede, og de ringede mig op dagen efter, siger hun.

Dansk realitybabe er iskold: Kig bare på mine bryster

Lea Haskiel, 19 år



Foto: Janus Nielsen

- Jeg er fuldt ud en partypige derhjemme. Jeg elsker at tage i byen, og jeg er i byen hver weekend. Jeg får damp, hvis ikke jeg tager i byen. Jeg prøver at lægge en dæmper på det, så det kun er én gang om ugen, men nogle gange ender det på to.

- Man skal bare nasse lidt drinks, så kører det fint. Det koster ikke så mange penge at tage i byen, siger hun.

Sarah Tiedt, 24 år



Foto: Janus Nielsen

- De andre deltagere er rigtig søde. Det bliver spændende, når vi kommer længere ind i programmet, og folk bliver uvenner. Det er stilhed før stormen.

- Man kan ikke score mig, siger hun.

Dansk popstjerne fanget i tropisk storm: - Vi nåede ikke væk

Drengene

Foto: Janus Nielsen

Daniel Trier, 19 år



Foto: Janus Nielsen

- Jeg har tilmeldt mig, fordi jeg godt kan lide grænseoverskridende oplevelser. Jeg kan godt lide eventyr, det er jeg stor fan af. Jeg tænkte, at 'Paradise Hotel' er en god mulighed for netop det.

- Jeg skal på rov herinde. Der er gået lidt for meget drengehygge i den her fra start. Men jeg laver et comeback og kommer uden om friend zone. Alle pigerne er super skønne, og jeg synes, at både Klara og Sarah gør det utroligt godt. Men jeg har også utroligt bred smag, siger han.

Dansk realitystjerne får voldsom bryst-tatovering: Se den her

Jonass Jensen, 23 år



Foto: Janus Nielsen

- Jeg har tilmeldt mig 'Paradise Hotel', fordi jeg er blevet slået over nakken flere gange af mine kammerater, om ikke jeg skulle tilmelde mig. Jeg ville gerne, når det passede ind i mit liv, og der var et hul nu.

- Det er dejligt endelig at være her. Jeg har drømt om det her i rigtig mange år. At stå på ceremonipladsen, flyde i poolen og snakke taktik i krogene. Det kunne ikke være federe, siger han.

Og ja. dem er god nok. Han staves Jonass.

Teitur Skoubo, 23 år



Foto: Janus Nielsen

- Jeg er en partystarter, og det vil jeg altid være. Det er svært at sige, hvor meget jeg drikker, men hvis jeg fester, så kører jeg stilen. Jeg kan drikke virkelig, virkelig mange shots.

- Der skal ikke meget til at score mig. Pigerne her er meget smukke. De skal bare spørge, så er den inde. For fanden. Man går op og ned ad hinanden hele dagen. Man bliver sgu lidt liderlig, siger han.

Dansk popstjerne indtager 'Paradise Hotel'

Thomas Møller, 26 år



Foto: Janus Nielsen

- Jeg tilmelder mig først nu, fordi jeg har haft en kæreste i mange år, som jeg først gik fra sidste år. Vi var sammen i otte år.

- Jeg har tilmeldt mig for at opleve en masse og forhåbentlig møde en masse gode mennesker og vinde det hele. Det er planen. Jeg tror ikke, man tilmelder sig, hvis man ikke går efter at vinde. Jeg synes, at Lenny gjorde det sindssygt godt sidste år, siger han.

Nicolai Basic, 24 år



Foto: Janus Nielsen

- Jeg har sagt jobbet op for at være med. Men det passede også godt ind. Jeg skal studere, når jeg kommer hjem. Jeg vil gerne være ejendomsmægler, så jeg har ramt tidspunktet perfekt.

- Jeg er mig selv hele vejen. Jeg er en charmetrold og lidt fløde. Jeg kan godt lide at drysse sukker ud på pigerne, siger han.

Værten i år er som altid Rikke Gøransson.