Wauw: Se hendes vanvittige krav til mænd

Der er en lang liste med krav, som mænd skal leve op til, hvis de vil have en chance hos den nye 'Ex on the Beach'-deltager

20-årige Louise Jensen fra Lejre, nær Roskilde, er en bestemt ung dame, der ved, hvad hun vil have.

Snart kan hun opleves som deltager i realityprogrammet ’Ex on the Beach’, men chancen for at hun finder kærligheden i villaen er forholdsvis lille. I hvert fald hvis man skal tage hendes egne ord for gode varer – for listen over krav en fyr skal leve op til for at have en chance hos den unge sjællænder er lang. Meget lang.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet, da vi møder hende i Brasilien, hvor optagelserne fandt sted.

- Vi starter lige med udseendet, ik? Han skal være høj, tanned, tatoveringer er altid en bonus, og så prøver jeg at lade være med at nævne hårfarve, for jeg ender altid med en anden, og så skal der være øjne, der fanger, siger hun, tager en dyb indånding og fortsætter.

- Han må gerne have lidt længde i håret, og han skal være høj; mellem 180 og 195 centimeter. Han skal tage initiativ til tingene og være lidt en alfahan. Det skal være en mandlig mand – ikke en dreng.

Flere krav

Hun erkender, at den lange liste med krav sætter sine begrænsninger.

- Ja, jeg har jo ikke fundet ham endnu, men jeg vil sige, at det er ikke, fordi jeg søger et forhold overhovedet. Jeg havde senest en kæreste for omkring tre år siden, og det var min første og eneste. Siden har jeg bare nydt singlelivet.

Den kommende ’Ex on the Beach’-deltager arbejder til daglig som bartender og går i byen tre-fire gange om ugen, hvor hun gør København usikker.

Og efter lidt betænkningstid kommer hun i tanke om lidt flere ting, hun ikke magter hos en mand.

- Det er ’go’ er, når de kommer hen og siger, man ser sød ud og spørger, om man vil feste videre med dem. ’No go’ er, når de pissestive kommer hen og siger, man er pisselækker og spørger, om man vil med dem hjem i aften. Det er totalt ’no go’, og det oplever man hele tiden, når man er bartender, sukker hun.

Nå ja, og så må de heller ikke nyde mange mænds favoritdrik.

- Et ligeså kæmpe ’no go’ er, hvis de drikker øl. Jeg kan simpelthen ikke klare øl.

Louise Jensen har mange krav til en kommende kæreste. Foto: Janus Nielsen

Smøger? Nej tak

Louise, med dine krav har du vel efterhånden siet 95 procent af alle mænd fra, hvis det kan gøre det?

- Ja, men så skal de bare være villige til at lade være med at drikke øl, når de er sammen med mig.

Man begynder at forstå, hvorfor du er single?

- Haha, ja og så skal de heller ikke ryge. De må gerne festryge, men ikke fast. Øl og rygning er jo noget, man kan lave om på, griner hun.

Hvordan det går Louise Jensen og de andre deltagere i ’Ex on the Beach’ kan følges snart på Kanal 4 og streamingstjenesten Dplay.