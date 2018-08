'X Factor'-afsløring: Her er de nye dommere

'X Factor' 2019 rykker over på TV2, som greb det populære talentprogram, da Danmarks Radio efter 11 sæsoner meddelte, at det ikke fortsatte på DR1.

Det fik mange til at spekulere i, hvem der skulle overtage dommersæderne, som i sidste sæson bestod af Thomas Blachman, Remee og Sanne Salomonsen.

Thomas Blachman kunne i april måned meddele, at han tager en tørn mere', hvor han nu skal dele dommerbord med sangerinden Oh Land og musikproduceren Ankerstjerne.

Den skaldede dommer har været med i underholdningsprogrammet i ti sæsoner, men de to nye dommere har aldrig været med.

To nye ansigter

Oh Land er dog langt fra grøn, når det kommer til at være dommer i et talentshow. Hun har i flere sæsoner været dommer og mentor i TV2-programmet 'Voice Junior', hvor hun har fået det bedste frem i talentfulde børn.

Lars Ankerstjerne Christensen er mest kendt under mellemnavnet Ankerstjerne og er ikke helt ukendt i musikbranchen.

Den 33-årige donmmer er mest kendt som en flittig producer, hvor han har været leveringsdygtig i flere hits med kunstere som Rasmus Seebach, Burhan G og Shaka Loveless.

'X Factor' starter omkring årsskiftet, og som på DR1 er det 28-årige Sofie Linde, der igen er vært.