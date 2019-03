'X Factor'-Benjamin: Fatter ikke seerne

For anden fredag i træk var Ankerstjernes solist Patrick Smidt i farezonen i 'X Factor', og det kom bag på Benjamin Rosenbohm, der selv sang sig sikkert videre.

Han og Patrick har et nært forhold, og det nager ham, at vennen hele tiden ryger i farezonen.

- Det irriterer mig faktisk lidt, for jeg kigger uden for 'X Factor', og jeg vil gerne se mere til Patrick. Vi har et megagodt forhold, og jeg elsker at være sammen med Patrick. Han er et fantastisk menneske, der har nogle vigtige ting at vise verden. Jeg synes, det er vigtigt, at han får sin chance, om det så er gennem 'X Factor' eller sine egne jobs, forklarede Benjamin Rosenbohm efter programmets afslutning.

- Du forstår ikke seerne?

- Det gør jeg ikke. Måske er det bare mig, der ikke er med på mainstream-meningen om 'X Factor', og jeg er også farvet, fordi jeg har et rigtig godt forhold til Patrick. Det irriterer mig, må jeg indrømme, men det er ikke mig, folk skal lytte til, fortsatte han.

Benjamin forstår ikke, hvorfor seerne sender vennen Patrick i farezonen. Foto: Mogens Flindt

Glad for Blachman

Benjamin Rosenbohm kunne dog se vennen klare sig igennem for anden gang, og seerne måtte i stedet sige farvel til Andrea Brøndsted, som blev sendt hjem af Oh Land, der stod med det afgørende valg.

Selv modtog Benjamin Rosenbohm kritik fra Thomas Blachman, der kritiserede den unge sangers falset og efterlyste den helt store musikalske oplevelse. Det var dog ikke en kritik, der kommer til at ødelægge hovedpersonens nattesøvn.

- Jeg er rigtig glad for, at han er så ærlig. Det er det, jeg kan lide ved Blachman. Han er ikke bange for at såre nogens følelser. Jeg kan selvfølgelig godt lide komplimenter, men jeg er glad for, at der er nogen, der kan give konstruktiv kritik, for det er det, som gør, at man bliver bedre som kunstner, sagde han.

