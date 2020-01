'X Factor'-deltager afslører: Nu er ALT forandret

Da der onsdag aften var premiere på 'X Factor' på TV2 imponerede 34-årige Kaspar 'Kali' Andersen Blachman, Ankerstjerne og Oh Land med sin rap, som han selv havde skrevet, og som handlede om alle de hårde stunder, han er gået igennem i sit liv.

De tre gange ja, 'Kali' fik fra dommerne, gik rent ind hos den trænede københavner, hvis hårde ydre smeltede, da han fik nyheden om, at han gik videre i underholdningsprogrammet.

Kali gjorde stort indtryk på dommerne i 'X Factor'. Foto: TV2

At gå videre i 'X Factor' betød nemlig noget helt særligt for 'Kali', der de sidste år har vendt sit liv fuldstændig på hovedet.

Han er nemlig for nylig kommet ud af et alvorligt misbrug, som han har kæmpet med i mange år.

- Misbruget startede, da jeg var i slutningen af teenageårene. Jeg har altid bokset meget, og jeg ville gerne være den nye Mike Tyson. Men da jeg nærmede mig min 18 års fødselsdag, fik jeg et skub i min venstre skulder, og det gjorde, at jeg fik en skade, som betød, at jeg ikke kunne bokse i et halvt år, og at jeg skulle holde mig fuldstændig i ro, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg lavede ikke en skid og begyndte at hænge ud med nogen af drengene. Det ene tog det andet, og jeg blev så introduceret til hash, og det blev hurtigt en afhængighed for mig, for jeg kom aldrig rigtig tilbage til boksningen igen.

Alvorligt misbrug

Misbruget af hash tog hurtigt fart, og snart blev hashen erstattet af hårdere stoffer.

- Mit misbrug udviklede sig. Jeg ved ikke hvorfor. Det var bare nemt for mig at få fat i det. Det var for nemt for mig, og det blev hverdag. Jeg begyndte at tage kokain, og senere udviklede det sig også til et alkoholmisbrug.

Ifølge 'Kali' blev misbruget til sidst så slemt, at han var ved at miste alt det, han havde kært. Også hans datter, der på daværende tidspunkt var fire år.

- Det endte jo med, at jeg mistede min lejlighed og bil og alting, fordi jeg ikke kunne holde styr på noget. Der kom mit wakeup call. Jeg kunne risikere at miste min datter, og det kunne jeg ikke klare, siger han og fortsætter:

- Det gik op for mig, at jeg havde valgt at lave alle mulige andre ting end at være sammen med hende. Jeg var egoistisk, og jeg rendte rundt med skyklapper på.

Kali har i flere år lavet musik, men har nu taget springet og forsøger sig i 'X Factor'. Foto: TV2

Derfor valgte 'Kali' at få hjælp til at komme på afvænning via kommunen.

- Jeg skulle helt væk, og jeg ville gerne et sted hen, hvor jeg ikke kendte nogen, og hvor jeg ikke kunne få fat i noget. Efter en måned fik jeg en plads på et afvænningscenter på Bornholm. Der var jeg i fire måneder, og jeg har været clean lige siden, siger han med et smil.

- Jeg går ikke til AA-møder eller noget, og jeg holder mig clean. Det kan være svært her ved jul og nytår, men jeg holder mig fra de miljøer og de mennesker, der omgiver sig med stoffer og alkohol, og så bruger jeg tiden på min datter i stedet for. Jeg har det godt og har faktisk aldrig haft det bedre, siger han og understreger, at han er stolt af, hvor han er nået til i dag:

- Det var en dårlig periode, men jeg er stolt af, at jeg har klaret det og er kommet ud på den anden side, og jeg håber, at min historie kan være inspiration for andre, der kæmper med et misbrug.

Tog chancen

Netop det faktum at han er kommet ud af sit misbrug, gav Kali den ekstra motivation til at melde sig til 'X Factor' og prøve kræfter med sin musik.

- Jeg har altid været lidt tilbageholden i forhold til at melde mig til 'X Factor', for jeg kommer fra undergrunden, og i det hiphop-miljø, jeg færdes i, er det ikke så velset at melde sig til 'X Factor', men jeg tænkte: 'Fuck det - nu tager jeg chancen', og det er jeg glad for. Jeg er ligeglad, hvad andre siger og tænker, siger han og tilføjer:

- For 'X Factor' har været en virkelig stor oplevelse for mig.

Du kan se 'X Factor' hver fredag kl. 20 på TV2.