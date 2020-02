'X Factor'-deltager afviser snyd

Rapperen Kaspar 'Kali' Andersen kunne ånde lettet op, da det fredag aften stod klart, at han gik videre til næste uges 'X Factor' uden at ryge i farezonen. Det til trods for, at de danske bookmakere havde spået ham ude af konkurrencen som den første.

Kali imponerede dog igen både dommere og seere med en af sine egne sange, der handler om de hårde tider i hans liv, hvor han blandt andet har kæmpet med et alvorligt stofmisbrug. Denne gang gik sangen under navnet 'Ingen Skam' og var skrevet specielt til lejligheden.

- Jeg har svært ved at beskrive min følelse lige nu, men den overordnede følelse er, at jeg er ekstremt stolt og rigtig glad. Jeg var ved at græde til sidst. Det var virkelig stort. Det er noget, jeg har drømt om de sidste 20 år. Det var kæmpestort, sagde en glad Kali, da Ekstra Bladet mødte ham umiddelbart efter afgørelsen.

- Det er for fedt. Det er jo alle bookmakerne, der har set mig ude. Jeg har det rigtig godt nu. Jeg kunne mærke, at det gik rigtig godt oppe på scenen, men jeg havde ikke regnet med at gå videre. Jeg synes, det kunne have været hvem som helst.

Kali kunne ånde lettet op, da det stod klart, at han var videre. Foto: Ritzau Scanpix/Martin Sylvest

Ikke snyd

Fordi Kali indtil nu kun har sunget sine egne sange i 'X Factor', har han måttet lægge ører til seere, der mener, at det er snyd og unfair over for de andre deltagere, der synger covers fra andre kunstnere. Den udlægning er Kali dog ikke enig i.

- Jeg synes ikke, det er snyd, når man tænker på, at nogle af de sange, som de andre vælger, har flere milliarder views. Jeg synes ikke, det er snyd. Tværtimod. Jeg synes, det er en fed udvikling, 'X Factor' får, sagde han og fortsatte:

- For 'X Factor' betyder, at du besidder et vist talent, som du bruger godt, og jeg synes, at det er det, jeg gør. Ligesom alle de andre også gør. Men jeg synes bestemt ikke, at det er snyd.

- Tænker du, at det er en ulempe for dig?

- Jeg tænker, det er en ulempe, ja, og det er også noget af det, der gør mig usikker i dag, for der er for eksempel nogen, der vælger Beyoncé. Der er måske tre mennesker i verden, der ikke kender hende, og det er fordi, de ikke er født endnu. Det er jo sådan nogen numre, sagde han og fortsatte:

- Jeg synes bare, det er så fedt, at jeg er gået videre.

Hvordan det går med Kali videre i 'X Factor', kan du se på fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.