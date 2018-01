'X Factor'-deltager bryder HELT sammen

17-årige Vita Jensen havde svært ved at få styr på nerverne

Til 'X Factor'-auditions sang den bare 17-årige Vita Jensen helt ind i dommernes hjerter, da hun optrådte med en sang, hun selv havde skrevet i forbindelse med, at hun for tre år siden mistede sin far til kræft.

Der var ingen tvivl om, at den unge pige skulle videre i 'X Factor', og nu er hun havnet i 'stald' hos programmets rock mama - Sanne Salomonsen - der har fået ansvaret for de unge sangere i konkurrencen.

Men i aftenens afsnit bliver det hele for meget for Vita, der bryder helt sammen, da hun skal imponere sin dommer.

