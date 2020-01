'X Factor'-deltager i pinlig brøler: - Så flovt!

Under fredagens 'X Factor'-audition var 15-årige Mathilde Caffrey en af de deltagere, der imponerede dommerne allermest med sin fortolkning af hittet 'Crazy' af Gnarls Barkley.

Hendes optræden høstede da også store roser fra dommerne. Heriblandt den altid kritiske Thomas Blachman, der kaldte Mathilde Caffrey for en ung Anne Linnet.

Klappen gik ned for Mathilde under hendes audition, men det tager hun med et smil. Foto: TV2

Men her gik noget galt, for midt i nervøsiteten og forvirringen havde Mathilde Caffrey glemt, hvem Anne Linnet var, og derfor kiggede hun noget undrende på Blachman over kommentaren.

Hun fik dog alligevel fremstammet:

- Nå, hende? Hende kan jeg godt lide.

Klappen gik ned

Til Ekstra Bladet fortæller Mathilde Caffrey, at hun var så nervøs, at klappen simpelthen gik ned.

- Jeg kunne godt mærke, at da jeg skulle til at ind, at der blev jeg nervøs. Da jeg stod derinde på krydset, gik klappen ned, og derfor kan jeg ikke rigtig huske det, eller hvad der blev sagt, siger hun med et grin og fortsætter:

- Det var en meget mærkelig følelse. For jeg kan ikke huske præcis, hvad der skete, eller hvad dommerne sagde, fordi jeg var så nervøs, men samtidig har jeg drømt om at stå der i så mange år - faktisk siden jeg var fem år, og når man så står der, så kan man ikke huske det.

Det var derfor også svært for Mathilde Caffrey at fortælle om sin oplevelse, da hun kom hjem.

- Da jeg kom hjem spurgte alle, hvad jeg havde oplevet, og hvad der var sket, men jeg sad tilbage og kunne ikke rigtig sige noget. For jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Det var svært at sætte ord på det, andet end at det var en kæmpe oplevelse.

For Mathilde var det en stor oplevelse at være en del af 'X Factor'. Foto: TV2

Meget forvirret

Mathilde Caffrey kan dog godt huske, at Anne Linnet på et tidspunkt blev nævnt under hendes audition.

- Blachman nævner, at jeg er en ung Anne Linnet, og jeg får sagt et eller andet i stil med 'Hvad, hvem'?. Jeg var helt forvirret. Og først var jeg sådan: 'Wtf'? Men på en god måde. Det er en kæmpe anerkendelse at få.

- Da jeg kommer ud, går det op for mig, hvad det var, han havde sagt, og at jeg da selvfølgelig godt kender Anne Linnet, men det var da flovt, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg har ikke hørt så meget af hende, men jeg ved, at hun er en stor dansk sangerinde, så jeg var hjemme og lave min research på hende efterfølgende, siger hun med et grin.

- Hvordan har du det med, at seerne derude nu kan se den her Anne Linnet-situation?

- Det er med lidt blandede følelser, for der er så mange forskellige seere. Der er nok nogen, der bliver stødt over det. Det må de sgu gerne. De skulle selv prøve at stå der og være i en presset situation. Man ved ikke, hvad der foregår. Men hvis der er nogen, der føler, at jeg skal lære noget mere om Anne Linnet, så kan jeg ikke gøre så meget mere ved det. Men jeg synes, det er lidt sjovt. 'X Factor' er jo også gode til at få effekter på og gøre det lidt mere sjovt, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg er bare glad for, at jeg fik de tre gange ja, og at de fokuserede meget på, at min klang er veludviklet i min alder. Jeg blev meget glad for at få den anerkendelse, og alt i alt var det bare en rigtig god oplevelse.

