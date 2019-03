'X Factor'-deltager: Jeg går tit på værtshus

Han er kun 18 år, men X Factor-deltageren Patrick Smith, der er opvokset i Rødby på Lolland, har en forkærlighed for dansk musik, der er mange år ældre, end han selv er.

Da han i fredags gik på scenen i det første liveshow, var det for at synge C.V. Jørgensens 'Entertaineren', og dermed skilte han sig ud fra de andre deltagere på sin alder, der alle sang på engelsk.

- Jeg er en lidt skæv eksistens på den måde, at jeg er meget glad for gammelt dansk musik. Jeg synes ikke, at den slags musik burde være atypisk i et dansk familieprogram, men det er den. Og derfor prøver Ankerstjerne og jeg at få den ind i det, siger han med henvisning til sin mentor i programmet.

Ankerstjerne og Patrick. Foto: Mogens Flindt

Sludder og sladder

Hvordan hans forkærlighed for den danske musik og sangskrivning er opstået, kan han ikke helt forklare. Men han ved, hvor han kan hente næring til den.

- Jeg går tit på værtshus. Jeg synes, der er en speciel stemning, når folk sidder på et værtshus. Man får en sludder for en sladder og snakker om lokalsamfundet. Og man nyder de sange, der bliver sat på, siger han og uddyber:

- Jeg bliver meget inspireret af de mennesker, jeg møder og historier, jeg hører på værtshus. De samtaler, der er, er folk, der er skidetrætte af deres dag og bare gerne vil være mennesker. Det har intet med druk at gøre. Det er et helle, siger han.

Siden Patrick Smith var ganske ung, har han spillet musik, og han håber, han en dag kan leve af det.

Værtshusdrømme

- Jeg drømmer om at blive en artist, der laver sange, der bliver spillet om 40 år på værtshusene. Sådan nogle, som folk kan synge med på og synes er hyggelige, og som de har et nært forhold til, i stedet for at det bare er et eller andet hitnummer på Spotify.

- Jeg vil gerne skrive på dansk, synge på dansk og udgive på dansk. Jeg synes, det er meget mere nært, og det er meget mere interessant at lytte til, fortæller han.

Patrick Smith håber, 'X Factor' kan give ham et skub i den rigtige retning.

- Det er jo et udstillingsvindue, hvor man får lov til at trykke en masse hænder, og det er noget, man også kan bruge bagefter, siger han.

'X Factor' sendes hver fredag klokken 20.00 på TV2.