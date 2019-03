'X Factor'-deltager kan score kassen

Selvtilliden er høj hos Dr. Rolf & Kanylerne, der er med i 'X Factor' for at vinde

Der er grund til at give den gas for Dr. Rolf & Kanylerne, når de i aften går på scenen til årets første 'X Factor'-liveshow.

Ikke nok med at de ligesom alle de andre deltagere naturligvis drømmer om at gå videre til næste runde. Der er også potentiale for en klækkelig skattefri bonus for frontmanden Ole Rolf Lassen.

Det kom frem, da Ekstra Bladet spurgte til, hvordan gruppen har det med at være helt i bund hos bookmakerne, hvor de i skrivende stund giver odds 50.

- Jeg vil godt spørge, hvor man kan få odds 50. Jeg har sat 2.000 kroner, men det var kun til odds 40, lød det fra Ole Rolf Lassen, der efterfølgende bekræftede med et 'ja', at han faktisk har smidt beløbet.

Dermed har han mulighed for at score 80.000 kroner ved en sejr.

Og selvtilliden er stor i gruppen.

- Vi regner da med at vinde. Det er derfor, vi står her, blev det slået fast.

Se videoen over artiklen, hvor Dr. Rolf & Kanylerne fortæller om væddemålet og deres chancer i programmet.