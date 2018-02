X Factor-dommer om deltager: Det her kan blive helt ekstremt

Årets mest omtalte 'X Factor'-deltager, halvfæringen Sigmund Trondheim, leverede varen, da han fredag aften indtog programmet med sangen 'Love runs out' af OneRepublic.

Der var power, som Sanne Salomonsen elsker det, og høj dramatik i sangen. Det fik Remee til at falde i svime.

- Jeg har virkelig glædet mig til at se dig i de her liveshows. Den helt naturlige fornemmelse, du har for dramatik og eksibitionisme. Der var body, power og kapow. Det bliver en fest med dig, og det skal være så kærkomment. Jeres samarbejde kan kun ende ud i noget helt ekstremt, sagde han med henvisning til Sigmunds makkerskab med Sanne Salomonsen.

Sigmund på scenen fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Også Thomas Blachman var begejstret for unge Sigmund, der har meldt klart ud, at han håber at vinde programmet, så han kan få sig en karriere inden for musikken.

- Du har en klar professionalisme og et drive, et gåpåmod. Jeg gad godt se dig i otte timer til koncert i bar overkriop. Hvor ender du, for du har mange gear?, lød det rosende fra Blachman, der dog også opfordrede Sigmund til at give endnu mere slip på scenen.

Sanne jubler: Du gjorde det min skat

Sanne Salomonsen var som sædvanligt bare glad.

- Jeg er så råstolt, du står uden sminke, og du har overskredet en grænse. Jeg er så glad for den fest, vi skal have de næste mange uger, lød det fra Sanne Salomonsen.