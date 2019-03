'X Factor'-dommer revser sin deltager: Du sang falsk

Efter det første liveshow i årets 'X Factor', var der ingen slinger i valsen fra Lars Ankerstjerne.

Hans deltager Patrick Smith havnede i farezonen, og det var der en god grund til.

- Budskabet går rent igennem, men det er også en sangkonkurrence, og vi må tage de rap over fingrene, vi får. Når man synger falsk, synger man falsk. Så må vi bare arbejde med det, sagde han til Ekstra Bladet efter programmet.

Her forsøgte Patrick Smith at charme sig ud af situationen.

- Jeg synes, der er en charme ved det, udbrød han, hvilket fik Lars Ankerstjerne til at ligne en, der tænkte 'hold nu kæft'.

- Jo, med at fortælle en historie, men nej, ikke ved at synge falsk. Patrick havde en fridag i morgen. Den inddrager vi. Nu skal vi arbejde. Heldigvis har vi så meget, vi mangler at vise folk. Rejsen er kun lige begyndt, sagde Lars Ankerstjerne.

Ankerstjerne tog flere verbale kampe med Thomas Blachman undervejs i programmet. Foto: Mogens Flindt

Rigtig, rigtig nederen

Han var klar i spyttet, men han forsøgte også at opmuntre sin deltager, der lige havde havde været i farezonen.

- Jeg synes, vi mangler dig på den danske musikscene, og jeg har store ambitioner for dig, min ven, sagde Lars Ankerstjerne.

Patrick Smith lagde ikke skjul på sin frustration over aftenens oplevelse, da Ekstra Bladet mødte ham umiddelbart efter liveshowet.

- Det kan godt være, at jeg er lidt frustreret, men det er, fordi jeg prøver at give en gave til publikum. Den gik måske ikke helt rent ind, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig nederen.

Han kunne opleve en Ankerstjerne, der kæmpede røven ud af bukserne for at sikre Patrick Smith den videre deltagelse i programmet, og Ankerstjerne slog da også fast, at de skal i arbejdstøjet.

- Der skal bare øves. Beskeden er modtaget. Der skal øves, sagde den debuterende 'X Factor'-dommer.