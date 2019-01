'X Factor'-dommere i store problemer: - Vi forstår dig ikke!

Oh Land, Blachman og Ankerstjerne kæmper med at forstå Erik i aftenens program

Så er den sidste audition ved at nærme sig, inden dommerne får tildelt deres kategori i årets 'X factor'

Og det sidste kuld håbefulde sangere må gøre alt for at overbevise dommerpanelet om, at de har 'X Factor'.

Men det kan være en umulig opgave, hvis hverken Oh Land, Blacman eller Ankerstjerne kan forstå, hvad man siger.

Det oplevede Erik, som kommer fra den lille ø Jegindø, der ligger i den vestlige del af Limfjorden, da han prøvede at forklare, hvor han kommer fra.

- Jeg kommer fra Jegindø (der lokalt udtales Jenø, red), fortæller Erik.

- Du kommer fra Erik? spørger Ankerstjerne.

- Nej. Jeg kommer fra Jenø, siger Erik igen.

- Det er lidt svært at forstå, tilføjer Blachman.

Du kan se Erik forklare sig overfor dommerne og høre hans audition i videoen over artiklen.

Men trods den sproglige barriere klarede Erik sig gennem skærene. Han fik tre gange 'ja' fra dommerne, som var vilde med hans sang og guitarspil.

- Du skal repræsentere 'Jerinø', siger Oh Land.

Hun bliver dog hurtigt rettet af Erik:

- JENØ!