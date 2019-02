'X Factor'-hemmelighed afsløret

Kom og prøv jer af foran 'X Factor's dommerpanel og test, hvor langt talentet rækker.

Sådan lyder salgstalen til de solister og grupper, der vælger at optræde i 'X Factor'. Her forsøger grupper med mange års erfaring at gøre deres ypperste for at imponere seerne hjemme i stuerne, men hvad seerne ikke ved er, at nogle grupper er sammensat af afviste solister, der aldrig har sunget sammen før.

Det bekræfter TV2 over for Ekstra Bladet.

En af de grupper er Gration, der fredag blev fravalgt ved '5 Chair Challenge'. Selv om det ikke fremgår af programmet, var gruppen sammensat af produktionen efter precastingen, hvor de værste sangere skilles fra inden mødet med dommerne til audition.

- Jeg tog til solo-audition, hvor jeg sang Veronika Bozemans 'What is love', men gik ikke videre som solist. Jeg greb muligheden for at blive en del af en gruppe og på den måde få en chance mere for at komme videre i konkurrencen, siger Iman Al Kole, der var en del af trioen Gration til Ekstra Bladet.

Da gruppen ikke kendte hinanden før programmet, var forventningerne ikke høje.

- Vi gik videre ved audition og kom til '5 Chair Challenge'. Jeg troede ikke, at vi ville komme så langt, så det var en positiv overraskelse, siger hun.

TV2: Sket mange gange

Underholdningsredaktør hos TV2, Dorte Borregaard, skriver i en mail til Ekstra Bladet, at det ikke er nyt, at produktionen sammensætter grupper forud for audition, selv om det ikke er noget, der skiltes med i programmet.

'Hvis man som solist ikke går videre fra precasting, har deltagerne mulighed for at prøve chancen igen ved at danne grupper med andre solister, som heller ikke er gået videre. Der er markant færre tilmeldinger til gruppekategorien end til de to solist-kategorier, og derfor har man i de sidste mange år haft mulighed for dette,' skriver hun og tilføjer.

'Om deltagerne ønsker at gøre et ekstra forsøg til precastingen som del af en sammensat gruppe, er selvfølgelig helt op til den enkelte deltager.'

Inden Gration skulle stille sig frem foran dommerne, øvede den spritnye gruppe hjemme, og det var svært at finde en sang, der passede til alles stemmer, og som alle kunne lide, fortæller Iman Al Kole. Men det lykkedes.

- At blive en del af en gruppe var nyt for mig, og jeg var ude af min komfortzone. Jeg kan godt lide nye udfordringer, og jeg vil gerne udvikle mig selv vokalmæssigt, men jeg har ikke så meget erfaring med at synge i gruppe eller i kor. I og med jeg ikke har sunget med andre før, var det nyt og udfordrende.

Fortryder intet

Iman Al Kole tog chancen, og selv om det blev til et farvel ved '5 Chair Challenge' for den sammensatte gruppe, så fortryder hun ikke, at hun tog chancen.

- Jeg fortryder intet. Det var en oplevelse, som ikke alle får, og det havde jeg mulighed for at opleve sammen med de andre. Det var en god oplevelse, og jeg kan krydse det af min 'bucket-list' over nye og vilde ting, jeg har oplevet i mit liv.

Videre i gruppekategorien gik rapperne Maria og Bea, Wild Mountains og Dr. Rolf & Kanylerne. Derudover sammensætter Oh Land to grupper.