'X Factor': Her er premieredatoen

Det nye år starter med et brag for fans af talentprogrammet

Når de værste tømmermænd har lagt sig, kan danskerne tune ind på TV2, hvis de vil følge premieren på den nye sæson af 'X Factor'.

Det bliver nemlig endnu en gang fra 1. januar, at man kan følge håbefulde danskeres jagt på berømmelse i tv-formatet, der i det nye år vil byde på en spritny dommertrio bestående af velkendte Thomas Blachman og Oh Land, der bliver suppleret af dj'en Martin Jensen, som erstatter Lars Ankerstjerne.

Dommertrioen med vært Sofie Linde. Foto: Philip Davali

Det oplyser Have Kommunikation, der varetager pressehenvendelser under 'X Factor', til Ekstra Bladet.

Tidligere i år var det for tredje gang i streg en af Thomas Blachmans artister, der strøg til tops, da Alma Agger vandt midt i en coronatid. Og i modsætning til flere tidligere vindere er hun godt i gang med at skabe sig en karriere inden for musikken.

Alma Agger da hendes navn blev råbt op som vinder af 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Hun synger således titelmelodien til Netflix-animationsfilmen 'Til månen og tilbage', der havde premiere i sidste måned, ligesom hun synger titelmelodien til 'Julemandens Datter 2'.

Fra 'X Factor' til gademusikant

Den nye dommer, Martin Jensen, fortalte i september om sine ambitioner for programmet, da Ekstra Bladet mødte ham.

- Jeg vil rigtig gerne hjælpe med at finde et talent, og så hænger det også sammen med, at jeg har muligheden, fordi jeg ikke har en tour lige nu. Men jeg vil gerne hjælpe med faktisk at finde noget 'X Factor'. Ikke fordi vi ikke har fundet det før i Danmark, men måske hjælpe det lidt længere, så det ikke bare er noget, der dør bagefter, forklarede han.