'X Factor' i kovending

I fredags var der intet publikum ved afviklingen af 'X Factor', men deltagere og dommere kunne glæde sig, da det blev meldt ud, at man ved fredagens afvikling af programmet atter ville have publikum i salen.

Men nu har man lavet en kovending.

Publikum må atter se langt efter at opleve Blachman og co. i aktion live. Årsagen er frygt for coronasmitte.

- Situationen udvikler sig dag for dag, og det forholder vi os selvfølgelig til. Da vi i mandags meldte ud, at vi, efter justeringer af studiet og faciliteterne omkring, ville afvikle programmet på fredag med publikum, var antallet af smittede danskere på 35. I skrivende stund er tallet 340, og det bliver vi naturligvis nødt til at agere efter for på bedst mulig vis at bidrage til at mindske smittespredningen, siger Lotte Lindegaard, programdirektør på TV2, i en pressemeddelelse.

Her lyder det, at man i stedet vil operere med et yderst begrænset publikum af tidligere deltagere samt de tilbageværende deltageres familie og venner.

- Der skal på ingen måde herske tvivl om, at vi ærgrer os over at måtte aflyse det livepublikum, der er med til at gøre ’X Factor’ til Danmarks største underholdningsshow. Hele holdet bag ’X Factor’ har kæmpet for at sikre forholdene i studiet, så vi kunne tage imod publikum igen, men i den her situation er der simpelthen et større hensyn vi må tage, siger Lotte Lindegaard.

Hvis man har købt billet, vil man kunne få pengene retur hos Ticketmaster.

Ekstra Bladet er på plads i salen fredag og vil som altid følge slagets gang live.