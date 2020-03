'X Factor' må droppe publikum

Når de resterende, håbefulde amatørsangere i aften toner frem på skærmen på TV2 for at forsøge at synge sig videre i 'X Factor', bliver det i et studie uden familie, venner og heppende publikummer.

Det bekræfter Have Kommunikation - der står for pr-arbejde i forbindelse med 'X Factor' - over for Ekstra Bladet.

- Vi har valgt at aflyse publikum til aftenens 'X Factor'. Aflysningen sker ud fra et sikkerhedsprincip, og TV2 vil i den kommende tid dykke ned i, hvordan vi fremadrettet vil afvikle 'X Factor', siger kanalchef for TV2, TV2 FRI og TV2 Charlie, Dorthe Tirstrup, til Ekstra Bladet.

’X Factor’-liveshows sendes direkte fra et tv-studie i Brøndby. I studiet er der plads til maksimalt 550 personer, hvilket altså ligger under det tal på 1000 personer, som Statsminister Mette Frederiksen nævnte under sit pressemøde i Statsministeriet tidligere i dag.

Alligevel har TV2 altså valgt ikke at løbe unødig risiko og vurderet, at det er bedst at gennemføre showet helt uden publikum i studiet.

Publikummer, der har købt billet, kan få refunderet pengene via Ticketmaster.

'X Factor'-vært Sofie Linde kommer i aften til at styre løjerne uden publikum i studiet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Pressen har fået lov til at være til stede som normalt, så du kan følge 'X Factor' her på ekstrabladet.dk, når det går løs uden publikum i aften 20.00.

Tidligere i dag meddelte DR, at lørdagens Melodi Grand Prix i Royal Arena vil blive afviklet uden publikum.

Kaspar 'Kali' Andersen under det første liveshow. I baggrunden ses det store publikum, som aftenens deltagere må undvære. Foto: Aleksander Klug

