'X Factor' med stor ændring

Som en direkte konsekvens af covid-19 har TV2 været tvunget til at ændre den præmie, som 'X Factor'-deltagerne har kæmpet om siden optagelsernes start i 2019.

I februar blev det meldt ud, at vinderen ville få en pladekontrakt med Sony Music og en tur til RCA-studio i Milano. Derudover kunne vinderen se frem til en optræden på Smukfest 2020.

Grundet covid-19 er turene til Milano og Smukfest afblæst. Det oplyser Have Kommunikation i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at pladekontrakten er intakt.

'Vinderen skal i samarbejde med et skræddersyet team skrive og indspille en EP og kan se frem til at få lavet en stor musikvideo af første udgivelse i eget navn', lyder det.

TV2 deler stor nyhed

En musikvideo opvejer næppe en optræden på Smukfest, hvorfor man har føjet endnu en præmie til listen.

'Sidst, men ikke mindst, modtager vinderen udstyr til et professionelt hjemmestudie, der gør det muligt at indspille egen musik som mange andre af landets store kunstnere', lyder det.

Det har ikke været muligt at få oplyst værdien af hjemmestudiet.

Alma Agger mener, at den nye præmie kan måle sig med den gamle. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet mødtes tidligere på ugen med bookmakernes favorit, Alma Agger, og her indrømmede hun, at hun ærgrede sig over, at Smukfest-koncerten var afblæst.

- Det er super ærgerligt, for det er en kæmpe scene, og det ville have været en vildt fed oplevelse, men mon ikke Sony har et godt alternativ i ærmet, sagde hun med et lumsk smil.

- Har du hørt noget?

- Ja, vi ved det godt, men jeg har fået at vide, jeg ikke må sige det. Jeg synes, det er på højde med Smukfest-koncerten. Helt sikkert.

I finalen skal de resterende deltagere, Emil Wismann, Alma Agger, Mathilde Caffey og Smokey Eyes, på scenen og optræde med henholdsvis Jung, Jada, Christopher og Hjalmer.