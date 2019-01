'X Factor' på TV2: Her er ændringerne du skal kende

TV2 har købt rettighederne til guldkalven 'X Factor', og det har betydet en stribe ændringer og tilføjelser til det populære underholdningsprogram, der blev vist første gang på DR1 i december 2007.

Det er ingen hemmelighed, at Sanne Salomonsen og Remee har takket af og er blevet erstattet af henholdsvis sangerinden Oh Land og sangskriveren Lars Ankerstjerne.

Men der er væsentligt flere ændringer. Blandt andet er der tilføjet en helt ny kategori, nemlig bands. Det vil sige, at eksempelvis guitarister eller trommeslagere nu også har mulighed for at stille op. Det kræver dog, at der også er mindst én vokal med i bandet.

Unge piger chokerer i 'X Factor': - Går I rundt og banker folk eller hvad?

Farvel til udskældt regel

Derudover skiller man sig af med en af programmets kæpheste og gør det muligt for deltagerne at synge deres egne sange. Også i liveshowsene. Tidligere har man kun sunget covernumre, hvilket har betydet, at dommerne har kæmpet en indædt kamp for at finde numre, der var gode, men også tilstrækkeligt ukendte til, at deltagerne kunne gøre dem til deres egne.

Nu vil de mere kreative deltagere få mulighed for at folde sig ud og teste deres egne tekster foran den danske befolkning.

'X Factor'-vindere går fra hinanden

TV2 har i det hele taget skruet op for 'X Factor'-dækningen. Udover de 15 'X Factor'-programmer på TV2 og TV2 Play, vil der være ekstraprogrammer på TV2 Play og TV2 Zulu samt en ugentlig podcast, hvor programmet og dets aktører vendes og drejes.

Podcasten kommer til at hedde 'X Factor - dagen derpå' og sendes fra lørdag 5. januar.

Sofie Linde, Ankerstjerne, Oh Land og Thomas Blachman bliver frontfigurerne i 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Indtager vestegnen

Indtil nu har programmets liveshows haft til huse i DR Byen på Amager, men det slutter i sagens natur også, da konkurrenten nu står for programmet. I stedet for DR Byen og Amager, vil programmet nu blive afviklet i Brøndby.

Derudover er auditionprocessen optimeret med et stop på TV2's hjemmebane i Odense. Hvordan det går på Fyn vises i første program.

Sæsonen vil bestå af tre audition-programmer. Tre programmer med det velkendte '5 Chair Challenge', to afsnit hvor deltagerne er på bootcamp og seks liveshows inden finalen 12. april. Hvor finalen afvikles er endnu ikke meldt ud.