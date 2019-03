'X Factor' sablet ned: En skandale!

De sociale medier flyder over med klager over lyden til aftenens liveshow

Fredag aften bliver det første 'X Factor'-liveshow sendt, men spørger man seerne er TV2 langt fra kommet fejlfrit fra start.

Det vælter nemlig ind med klager på TV2's Facebook-side. Her skriver flere, at de langt fra er tilfredse med lyden under aftenens liveshow. Flere kalder den tilmed lyden for 'skandaløs', 'elendig' og 'ringe'.

'Damn det er dårlig lyd - seriøst? Nu ved man hvorfor vi betaler licens til DR', skriver en.

'Gad vide om ikke TV2, vil låne lydfolkene fra DR ... sikke dog en frygtelig lyd på X-Factor', skriver en anden.

'X Factor'-deltager kan score kassen

'Få styr på lyden i X Factor. Det er sgu en ommer TV2', lyder det fra en tredje.

'Måske ku’ I lige ringe til DR en gang og spørge, hvordan man laver lyd til sådan et X-Factor Live Show?', skriver en fjerde.

Kæmpe brøler

Aftenens show blev også sparket noget alternativt igen. Bedst som Oh Lands pigegruppe Echo var gået i gang med deres optræden, måtte de stoppes igen, fordi man ikke kunne høre deres sang hjemme i stuerne.

- Vi stopper jer lige, piger. Der er problemer med lyden. Det er jo første gang her, lød det fra Sofie Linde, før pigerne blev sat i gang igen og måtte starte forfra.

- Det var virkelig godt kommet igen, for det er ikke nemt, når det starter sådan, lød det fra Ankerstjerne umiddelbart efter.

'X Factor'-dommer måtte bryde med rockervenner

Forstod det ikke

Til Ekstra Bladet fortalte Echo efterfølgende, at de blev forvirrede over problemerne med lyden.

- Vi kom ind på scenen og var bare klar og opsat på, at nu skal vi gøre alt, hvad vi kan. Ligeså snart jeg havde sunget mit stykke, og Emma begynder, så stopper musikken i vores in-ears. Vi var sådan lidt 'skal vi synge videre'?, lyder det fra Mathilde.

- Vi kommer til mit stykke og pludselig stopper musikken bare, jeg tænkte, hvad sker der, men vi fortsatte bare, indtil Sofie kom ind, siger Emma videre.

Pigerne er dog stadig ved godt mod trods den hårde start.

- Jeg synes heller ikke ærligt talt, at det var så slemt. Vi blev overhovedet ikke nervøse, jeg gjorde i hvert fald ikke. Det var bare sådan, vi tager den bare igen, lyder det fra Tanne.

- Vi var så tilfredse og kom løbende skrigende ned fra scenen og var ekstatiske. Vi fik vist Danmark, hvad vi kan, og der kommer mere af det, siger hun videre.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra TV2 i forbindelse med den dårlige lyd.

