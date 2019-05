'X Factor'-sang i megaflop: 'Hårdt!'

Fælt: Vinder af 'X Factor' i megaflop

Sådan lød det på eb.dk 24. april, da 'X Factor'-vinderen Kristian Kjærlunds single 'Lost & Profound' havde ramt hitlisterne.

1.188.000 så med, da den 23-årige vandt programmet, men forsvindende få har lyttet med på debutsinglen, der ikke opnåede en placering på hitlistens top-40. Det er kun anden gang, at en vindersang fra 'X Factor' ikke går ind på listen. Morten Nørgaards 'The Underdog' fra 2017 var den første.

Da Ekstra Bladet taler med Kjærlund godt en måned efter finalen i Horsens, lyder han ikke skuffet indledningsvis.

- Nej, jeg er ikke skuffet, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente. Jeg er bare glad for, at den bliver lyttet til overhovedet. Jeg har aldrig sat mig ind i, hvordan vindersinglen klarer sig, forklarer han.

Da han hører, at hans sang er den blot anden, der ikke formår at ramme hitlisterne, ændrer tonen sig.

- Nå, hårdt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke. Det er selvfølgelig ærgerligt at få det at vide, men jeg synes, det er svært at forholde sig til, for jeg har ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle forvente, siger han.

'Lost & Profound' er i skrivende stund blevet streamet 190.000 gange på Spotify.

Vil være sanger

Kristian Kjærlund har netop været en tur på Ibiza for at lave nye sange, hvilket var en del af præmien i programmet. Her fik han indspillet en stribe sange. Han vil ikke afsløre hvor mange, da han ikke vil have, at folk forventer sig et præcist antal sange.

Målet er dog klart. Han har tænkt sig at jagte en karriere som sanger.

- Ja, jeg vil forsøge at stable en sangkarriere på benene, men jeg passer meget på med at gøre mig alt for store forhåbninger – blandt andet på baggrund af tidligere vindere af programmet, som har haft jævnt begrænset succes. Det er noget, jeg er meget bevidst om, så jeg er også meget bevidst om ikke at skrue forventningerne op- eller lade mig slå ud, siger Kristian Kjærlund og slår fast:

- Ambitionen er at fortsætte med at lave musik.

Kristian Kjærlund vandt årets 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Overvejer farvel til universitetet

Faktisk er han så seriøs omkring det, at han overvejer kraftigt at droppe ud af Syddansk Universitet i Odense, hvor han læser idræt og ellers skal til at skrive sin bachelor.

- Tanken har jeg haft i et stykke tid, og jeg tror, jeg havde gjort det uanset om 'X Factor' var blevet en del af mit liv eller ej, for jeg er nået til bacheloren, og jeg var betænkelig i forhold til, om det er det, jeg vil. Lige nu er tanken at forlade studiet, og hvis det viser sig om nogle år, at jeg fortryder, så kan jeg forhåbentlig få noget merit. Men lige nu er tanken at lægge 100 procent af min energi i at få en musikkarriere op at stå, siger Kristian Kjærlund.

Forude venter flere spillejobs med de andre 'X Factor'-deltagere, men det helt store højdepunkt bliver formentlig en optræden på årets Smukfest, som var en del af præmien for sejren i underholdningsprogrammet.

- Jeg glæder mig enormt meget, men jeg tænker ikke så konkret over det, for det ligger stadig tre måneder ude i fremtiden. Der er mange mennesker på Smukfest, men også mange forskellige scener, så det er måske også begrænset, hvor mange der kommer og ser mig. Nu skal jeg jo konkurrere med etablerede musikere, og det er en udfordring, griner han.