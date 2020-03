'X Factor'-stjerne afslører: Har en kendt kusine

Danskerne gik amok i december, da bilfabrikanten Ford løb tør for nissehuer. Det skete, fordi hobevis af forældre ville sikre sig en rød hue til deres børn, så de kunne være med på trenden fra den uhyre populære julekalender 'Tinka og Kongespillet'.

Her spiller Viilbjørk Malling Agger rollen som Falke, og hun er ikke bare datter af skuespillerparret Søren Malling og Petrine Agger. Hun er såmænd også kusine til 'X Factor'-favoritten Alma Agger.

- Viilbjørk er min kusine, griner Alma Agger, da Ekstra Bladet fanger hende efter fredagens liveshow, hvor hun nok engang er gået videre udenom farezonen.

- Hun var i salen i sidste uge og heppe, og vi skal til kvindernes internationale kampdag-middag, det bliver vildt hyggeligt, fortsætter hun.

Viilbjørk Malling Agger i rollen som Falke. Foto: Per Arnesen/TV2

Alma Agger fortæller, at de to kendis-kvinder gennem årene har udviklet et nært bånd, som hun virkelig værdsætter.

- Vi er vildt tætte. Jeg har ikke nogen søskende, men vi har altid haft en fælles-uge i sommerhus hver sommer, da vi var små, hvor vi legede sammen. Det er mega hyggeligt, siger hun og tilføjer.

- Vi er rigtig tætte.

- Hvordan var det så at se hende tone frem på skærmen i december måned?

- Det var jo sindssygt sjovt. Jeg kunne ikke lade være med at følge med, og hun var jo en af 'hoved-nisserne'. En mega sej nisse, smiler Alma Agger.

Får gode råd

Viilbjørk har allerede smagt på kendislivet. Gennem sin rolle i 'Tinka og Kongespillet' oplevede hun en popularitet i befolkningen, og de erfaringer, som hun har gjort sig, har Alma Agger kunnet nyde godt af, efter hun er blevet en del af Danmarks mest populære underholdningsprogram.

- Vi har snakket lidt om, hvad man poster og ikke poster på Instagram. Man skal ligesom være opmærksom på, at der er en masse mennesker, der kigger med, og det har jeg helt klart taget til mig. Men når man kommer hjem til familien, vil man også bare nogle gange tale om noget andet, end det man går og laver hele tiden, siger Alma Agger og runder af:

- Det tror jeg også, hun har rigtig god forståelse for.

Hvordan det går Alma Agger videre i 'X Factor' kan ses på fredag på TV2.