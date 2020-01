'X Factor'-stjerner udvalgt: DR afviser unfair fordel

DR har netop offentliggjort de tre første artister, som til marts går på scenen til Dansk Melodi Grand Prix 2020.

Og det bliver blandt andre de tidligere X Factor-deltagere Benjamin Rosenbohm og Tanne Balcells, som danskerne får lov at opleve i grandprixet.

Det skriver dr.dk.

Benjamin Rosenbohm og Tanne Balcells har dannet gruppen Ben + Tan og stiller op med sangen 'Yes'.

På scenen får de konkurrence fra den 23-årige sanger Sander Sanchez, som stiller op med sangen 'Screens', samt 28-årige Kenny Duerlund, som stiller op med nummeret 'Forget It All'.

De tre artister er udvalgt af danskerne og stemt videre til Dansk Melodi Grand Prix 2020 via en landsdækkende afstemning.

Afviser unfair fordel

Det er en noget andet model, som DR i år har valgt, når finalisterne til Dansk Melodi Grand Prix 2020 skal findes, og det er der en god grund til.

Det fortæller talsperson og ledende redaktør for Dansk Melodi Grand Prix, Gustav Lützhøft, i en mail til Ekstra Bladet.

’I år har vi lagt vægt på, at danskerne skal kunne lære sangene og solisterne i Dansk Melodi Grand Prix endnu bedre at kende. Vi ønsker, at Dansk Melodi Grand Prix i højere grad skal handle om musik, musikskrivning og musiksmag fremfor kun at være en konkurrence, der løber af stablen en enkel aften’, skriver han.

’Derfor er det allerede her slut januar, at alle sange kommer ud, så man kan høre dem for eksempel på streamingtjenester.'

Alle sangene kan høres i slutningen af måneden, hvilket dog betyder, at de allerede offentliggjorte sange vil have været tilgængelig for lytterne i længere tid - og derfor kan lytterne nå at lære dem bedre at kende.

DR afviser dog, at det giver en unfair fordel til dem.

’En del af sangene, der går videre, vil være kendt to ugers tid længere end resten. Men med det meget lange indløb frem mod showet 7. marts, tror vi ikke, det gør den store forskel. Først når alle sangene er på plads næste fredag, fyrer vi for alvor op for kanonen i forhold til at få danskerne til at kende sangene,' skriver Gustav Lützhøft.

Åben for kærligheden

17-årige Benjamin Rosenbohm og 22-årige Tanne Balcells blev begge landskendte, da de deltog i 'X Factor' i 2019.

'X Factor'-deltagerne Benjamin Rosenbohm og Tanne Balcells får chancen den 7. marts. Foto: DR/Agnete Schlichkrull

Tanne Balcells var en del af Oh Lands sammensatte pigegruppe Echo, der nåede semifinalen, mens Benjamin Rosenbohm fik en andenplads i det populære sangprogram.

Om deres sang, 'Yes', udtaler de i en pressemeddelelse:

- 'Yes' handler om, at man skal være åben over for kærligheden og ikke afvise den, fordi det ikke lige passer ind i livsplanerne, og at det måske kommer til at gøre ondt. For det kan man også lære noget af.

Danskerne har også stemt Sander Sanchez i finalen. Foto: DR/Agnete Schlichkrull

23-årige Sander Sanchez, som stiller op med sangen 'Screens', er derimod ikke kendt i den brede offentlighed, men studerer musikvidenskab på Københavns Universitet.

Han spiller klaver og guitar og har medvirket i flere musicals, ligesom han har optrådt flere gange til Aarhus Festuge og i LGBTQ+-miljøet.

- Musik for mig er et frirum, hvor man stærkt og smukt kan udtrykke alle de følelser man ligger inde med, og udtryk af følelser man ligger inde med og 'Screens' handler om den tendens vi alle har til at leve i vores egen lille boble med en skærm foran os, udtaler han i en pressemeddelelse.

Musical-skuespilleren Kenny Duerlund skal også prøve kræfter med Melodi Grand Prix. Foto: DR/Agnete Schlichkrull

Den sidste artist, som blev offentliggjort fredag, er 28-årige Kenny Duerlund fra Odense. Han fik smag for musikken, da han gik på efterskole og har desuden en stor passion for skuespil.

Kenny Duerlund har blandt andet spillet en af de to hovedroller i musicalen 'Evita' side om side med Annette Heick.

Om sin sang, 'Forget It All', udtaler han i en pressemeddelelse:

- Vi har alle sammen noget i rygsækken, som vi har slået os på. Noget der hæmmer og begrænser os. Nogle gange møder man et menneske, der får en til at glemme alt og nulstille det hele, hvilket kan være meget sundt. Derfor er 'Forget It All' en sang, alle kan relatere til, lyder det i en pressemeddelelse.

Efter danskerne nu har valgt de første tre artister til melodigrandprixet, vil en musikfaglig jury uddele såkaldte finale-wild cards til to af de sange, der ikke blev stemt videre af danskerne.

De bliver sammen med fem øvrige artister til melodigrandprixet offentliggjort 31. januar.

Dansk Melodi Grand Prix afholdes i Royal Arena i København den 7. marts.

De tre sange 'Yes', 'Screens' og 'Forget It All' kan høres på Spotify eller på dr.dk/grandprix.