'X Factor'-vært om fødsel: Ikke for tøsedrenge

Sofie Linde var fredag tilbage i spidsen for 'X Factor'.

Her er hun normalt fast inventar, men grundet en forsinket fødsel nåede hun ikke at blive klar til de første to liveshows, hvor hendes mand, Joakim Ingversen, tog over. Det var derfor en glad Sofie Linde, der mødte medierne efter sit 'comeback'.

- Jeg synes, det gik godt. Jeg har jo lidt ammehjerne, men ellers synes jeg, det gik godt. Man vænner sig aldrig helt til anden halvdel, men sådan er reglerne jo, sagde hun med henvisning til ekskluderingen af ægteparret Anne Mette & Tomas.

Trygge hænder

Efter showet faldt snakken helt naturligt ind på Sofie Lindes nye rolle som mor for datteren Trine.

- Trine har det godt. Hun er i totalt trygge hænder, men hun er lidt småsulten lige nu, hvilket er fair nok, sagde Sofie Linde med et smil og forklarede om fødslen.

- Jeg synes, det gik godt. Det er sgu ikke for tøsedrenge at føde, men det kunne jeg godt finde ud af, og hun er sund og rask, så på den måde gik det, som det skulle. Men der går lige lidt tid, inden jeg gør det igen.

Ekstra Bladet havde konfetti og gaver med til Sofie Linde. Foto: Mogens Flindt

A, B og C-løsninger

Sofie Linde har været vært for 'X Factor' i tre år. Men det er en anden og mere moden udgave, der nu går på scenen. Og det skyldes datteren.

- Jeg synes jo, man går ind på Riget, og så kommer man ud som en anden person. Det er vildt at blive mor. Det er den vildeste oplevelse - man bliver altså voksen på rekordfart. Det er fedt. Det er det største, jeg nogensinde har prøvet. Man fjerner fokus fra egen navle, og så er der bare noget, som er vigtigere end alle andre, forklarede hun.

Da Joakim Ingversen overtog tjansen som vært for programmet, blev han kaldt en plan b. Og det kan stadig blive aktuelt igen senere hen i programmet, fortalte Sofie Linde.

- Som sagt har jeg haft et tæt samarbejde med dem, som er bag programmet, og der er lagt en plan. Og der er også fortsat en plan, der hedder, at hvis jeg pludselig taber hovedet, eller ikke kan, eller der er noget, der går galt, jamen så kan jeg trække mig. Så er der A, B og C-løsninger. Så i virkeligheden er der styr på det hele. Jeg skulle bare lige se, hvad det var for et barn, jeg fik, og jeg fik heldigvis et barn, som har det godt, er stille og roligt og kan det her.

