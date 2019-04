'X Factor'-vinder dropper ud

Fredag aften stod det klart, at 23-årige Kristian Kjærlund kunne hæve trofæet og kalde sig vinder af 'X Factor' 2019, da han overlegent løb med sejren foran storfavoritten Benjamin Rosenbohm i Forum Horsens.

Men for at kunne nå dertil har han måttet droppe flere af de projekter, han havde gang i. Blandt andet sin uddannelse på Syddansk Universitetscenter, SDU.

- Jeg har læst idræt på SDU, men det har jeg ikke gjort, siden jeg var på bootcamp. Officielt gør jeg stadig. Min faglige vejleder rådede mig til at blive indskrevet, hvis jeg ikke var 100 procent sikker. Og så sagde hun, at så havde jeg mulighed for at komme igen efter sommer og tage alle mine fag - det der svarer til tredje forsøg, fordi jeg i princippet spilder første og andet forsøg, når man ikke er til stede, fortæller Kristian Kjærlund, da Ekstra Bladet møder ham dagen efter den store finale i Forum Horsens.

Kristian Kjærlund var noget overrasket, da han blev udråbt som vinder. Foto: Mogens Flindt

Kunne ikke nå det

Med bootcamp, sangtimer og forberedelser til liveshows måtte den 23-årige 'X Factor'-vinder dog hurtigt erkende, at han ikke både havde tid til at deltage i 'X Factor' og studere på samme tid.

- Det (studiet, red.) har været helt på standby. Der er en håndteringsprocedure for, hvad man gør med elever, der går videre, som er i folkeskole eller gymnasiet, som kommer ind i det her, men jeg tror, det er jævnt sjældent, at universitetsstuderende tænker, at de lige skal med i 'X Factor' og gå hele vejen, fortalte Kristian Kjærlund og fortsatte:

- Det er forskelligt med fagene på universiteterne, men det er svært for dem at tilbyde noget, som gør, at vi kan passe begge ting på samme tid. Jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skulle have gjort det, så jeg tænkte, at jeg hellere måtte droppe ud, fortalte den 23-årige vinder.

Ekstra Bladet fik en snak med Kristian Kjærlund dagen derpå. Foto: Mogens Flindt

Vil satse på musikken

Han har ingen intentioner om at fortsætte på studiet, for med den nye titel som 'X Factor'-vinder følger et helt nyt eventyr og en mulighed for at satse på musikken.

- Nu håber jeg, at jeg kan satse helt på musikken. For nu. Nu sker der så mange ting. Der er alle mulige professionelle mennesker, som stadig omgiver mig. Så jeg kan ikke lige se andet end, at jeg skal hjem og skrive til mit studie, at jeg ikke kommer mere.

- Hvor stammer interessen for idræt fra?

- Jeg ved virkelig ikke, hvor mine interesser stammer fra. Mig og interesser har altid været spøjse, lød det noget kringlet fra Kristian Kjærlund, der ifølge ham selv ikke har været specielt aktiv igennem sit liv.

- Det er noget af det første, man bliver spurgt om, når man skriver sig ind på idræt: 'Hvad er din sport?'. Som om det kræver det, at man går der. Men jeg har ikke nogen, sagde Kristian Kjærlund med et smil.

Kristian Kjærlund har dog altid haft svært ved at sidde stille. Derfor tiltalte det ham også, at man som idrætsstuderende er mere aktiv end på andre studier.

- Jeg har aldrig rigtig kunnet sidde stille. Det der med at skulle sidde med en bog i flere timer og det ene og andet. Det virker meget uoverkommeligt, så jeg tænkte, at hvis jeg skulle have en universitetsuddannelse, så skulle det også være et eller andet, hvor man i et eller andet omfang fik lov at være mere praktisk og aktiv, lød det fra Kristian Kjærlund.

Kristian Kjærlund har stadig ikke helt forstået, at han har vundet 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Ikke musikalsk familie

Faktisk har hverken idræt eller musikken ligget i kortene for den unge Kristian Kjærlund.

- Min nærmeste familie er slet ikke særlig musikalske. Jeg har ingen idé om, hvor det kommer fra. Jeg tror omkring 11-12 års alderen, gik det op for mig, at jeg kunne noget med musik. Under en skolekomedie fik jeg feedback og fandt ud af, at det kunne jeg godt finde ud af. Så nørdede jeg lidt med det, og så begyndte min stemme at gå i overgang, og så måtte jeg lige lære den at kende igen, sagde Kristian Kjærlund og fortsatte:

- Frem til 'X Factor' har jeg ikke følt, at der var noget, jeg skulle vise frem, så jeg har siddet med det stille på mit værelse og tænkt, at det kunne være sjovt, men at jeg ikke vidste, om jeg turde tage det med videre. Så det har været et stort skridt at tage det herfra. Og nu er jeg vinder, sagde 'X Factor'-vinderen, der kan se frem til at optage sange i Ibiza og optræde på Smukfest inden for den nærmeste fremtid.