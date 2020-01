Ydmyget på tv: Nu lægges hun for had

Tirsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' har i den grad skabt røre blandt danskerne.

I afsnittet kunne man se, hvordan deltageren Freja meget bestemt afviste deltageren Christoffer, da han forsøgte at kysse hende. Efterfølgende fortalte hun til kameraet, at det var langt over hendes grænse, og at hun fik decideret kvalme af situationen.

I den forbindelse fortalte hun til Ekstra Bladet, at der var sket mange ting forud for episoden, som seerne ikke havde set - blandt andet at hun havde åbnet sig op for Christoffer og fortalt, at han altid kunne komme til hende, hvis han havde det svært. Ifølge hende var netop det årsagen til, at hun reagerede så voldsomt, som hun gjorde.

Efter afsnittet er blevet tilgængeligt på Viaplay og Viafree, har Freja fået en masse beskeder fra folk, der har en mening om, hvordan hun agerede i afsnittet, og ikke mener, at hun behandlede Christoffer ordentligt.

- Jeg har fået rigtig mange beskeder. Der er et par stykker, der har været positive og skrevet, at de godt kan forstå, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør. Men der er også mange, der ikke forstår mig og mener, at jeg er med på det hold, der mobber Christoffer, selvom jeg ikke synes, at han er blevet mobbet. Der er flere, der har skrevet til mig, at jeg er klam eller har en klam opførsel, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er derfor også rigtig ked af, at hele situationen ikke bliver vist på tv, for som jeg også sagde i går, så er der rigtig meget, der er gået forud for den episode. Jeg synes, jeg kommer til at fremstå som en skidt person, og det synes jeg er rigtig trist. Jeg prøvede jo rent faktisk at være der for ham, men det fremstår slet ikke sådan. Jeg er rigtig ked af, at jeg bliver sat i bås. Jeg er ikke en mobber, og jeg vil ikke sættes i bås som en.

Ifølge Freja er det voldsomt at modtage så mange negative beskeder, men hun forsøger at lægge det væk, så godt hun kan.

- Jeg har det blandet med de her beskeder. Det er selvfølgelig ikke fedt. Jeg læser dem, og så sletter jeg dem. Jeg ved jo, hvad der skete, og jeg husker at sige til mig selv, at de jo ikke var der, og at de ikke ved, hvordan det i virkeligheden var, siger hun og fortsætter:

- Når det er med den på, er det voldsomt. For man er så meget i fokus, og det er underligt og meget ubehageligt. Det er rigtig hårdt, når man ved, at der er så mange mennesker, der sidder derude og følger med.

