Fyringsrunde afsluttet på DR: Så mange stillinger er nedlagt

Onsdag var en trist dag for ansatte i DR, der har skullet spare 20 procent som konsekvens af medieforliget.

Her fik medarbejderne nemlig vished om, hvad der stod til at blive fyret, og hvem der fortsat kommer til at have et job.

Og nu er der kommet tal på, hvor mange ansatte det drejer sig om. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

205 medarbejdere fik ifølge DR besked om onsdag, at DR har i sinde at afskedige dem.

DR-medarbejdere nedlægger arbejdet

Forinden har 64 medarbejdere indgået aftale om frivillige fratrædelser. De sidste 87 stillinger er fundet gennem bl.a. omplaceringer og nedlæggelser af vakante eller tidsbegrænsede stillinger.

Hertil kommer, at 26 chefstillinger er nedlagt.

I forbindelse med, at alle sindesamtaler nu er afsluttet, siger DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn:

- Dette er en af de sværeste og længste dage nogensinde for alle i DR. Vi har sammen med de faglige organisationer gjort vores yderste for at reducere antallet af påtænkte afskedigelser, og det er lykkedes at begrænse det til 205. Men det er stadig et meget, meget stort antal medarbejdere, som har oplevet, at der er blevet grebet ind i deres liv på en måde, som de ikke selv har ønsket, siger hun.

Fyringsrunden - eller de såkaldt 'sindesamtaler' - kommer, efter det er blevet besluttet fra politisk hold, at tilskuddet til DR skal beskæres med 20 procent frem mod 2023.

Spareplanen - DR går fra seks til tre flow-tv-kanaler og fra otte til fem radiokanaler. Fremover vil der altså nu kun være tre flow-kanaler: DR1, DR2 og DR Ramasjang. DR3 og DR Ultra vil fra 2020 være rene digitale universer, mens DR K og DR2 samles under et nyt DR2. - På radioområdet nedbringes DR’s nuværende otte kanaler til fem – P1, P2, P3, P4 og P5. - 375-400 stillinger nedlægges, heraf er 25 chef-stillinger. I forbindelse med organisationsændringerne stopper Tine Smedegaard-Andersen som kulturdirektør, og der er en igangværende dialog med direktør for DR Danmark, Anne-Marie Dohm. - I alt gennemføres der besparelser for 420 millioner kroner årligt. 87 procent vil ramme i København. - Områderne sport, underholdning, livsstil og udenlandsk fiktion bliver beskåret. Eksempelvis bliver rettighederne til Tour de France og Champions League i håndbold ikke generhvervet. - Den regionale dækning styrkes. Samtidig går DR's tv-drama, indhold til små børn, dokumentar samt kor og orkestre fri af besparelser.

Fællestillidsmand i DR, Henrik Friis Vilmar forklarer til Journalisten, at dagen er forløbet stille og roligt, selvom enkelte er blevet kede af det og vrede.

- Det er frygtelig mange mennesker. Det er heldigvis færre, end vi først havde frygtet, men det er alt for mange mennesker, som har mistet deres arbejde i DR i dag, fortæller han.

'Hvem fanden ringer kl. 8 om morgenen?': DR-journalist fyret over telefonen