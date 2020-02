Geggo og Cengiz afslører nyt om graviditeten

I sidste uge kunne det populære 'Familien fra Bryggen'-par Stephanie 'Geggo' og Cengiz Salvarli løfte sløret for en stor nyhed.

Det viser sig nemlig, at deres fireårige datter, Alba, bliver storesøster til sommer, når en lille ny melder sin ankomst.

Ekstra Bladet forsøgte efterfølgende forgæves at få en kommentar fra parret, men da de ankom på den røde løber til Billed-Bladets TV-Guld-fest fredag aften, fortalte de glædeligt om den kommende familieforøgelse.

- Jeg er overrasket over, hvor længe vi kunne holde det hemmeligt, for jeg fik hurtigt mave denne gang. Det er virkelig gået meget hurtigere. Jeg ligner en, der er seks måneder henne allerede, selvom der kun er gået 14 uger. Jeg tager det dog meget chill. Sidste gang blev jeg meget tyk, så det gør jeg nok også denne gang. Til gengæld var jeg god til at føde, så det håber jeg, at jeg er igen, lød det fra Geggo, der fortsatte:

- Cengiz kender kønnet, men jeg gør ikke. Jeg vil gerne vente lidt. Måske vil jeg gerne vide det på et tidspunkt, men nu må vi se. Folk får det i hvert fald først at vide i den nye sæson 'Familien fra Bryggen'.

- Cengiz håber på en dreng, men jeg er faktisk ret ligeglad med, hvilket køn det er. Jeg håber bare, babyen er sund og rask. Meget cliché-agtigt. Det kunne dog et eller andet sted være meget sjovt med en dreng, nu hvor vi har en pige i forvejen. Jeg bliver dog glad ligegyldigt hvad, forklarede hum.

- Det er nemt at holde det hemmeligt faktisk. Det er jeg meget god til, tilføjede Cengiz med et smil.

Se også: Hård realitykamp: 'Bryggen'-stjerner indtager ikonisk tv-program

En lille Allan eller Ida

Står det til Geggo og Cengiz' førstefødte, Alba, har hun allerede navnene klar på den kommende lillebror eller lillesøster.

- Alba vil gerne have en lillebror, som skal hedde Allan, eller en lillesøster, som skal hedde Ida. Allan er vi ikke helt med på, men Ida er da meget sødt. Nu må vi se. Jeg tør ikke tænke navne, før vi ved kønnet, grinede Geggo og forklarede, hvorfor det netop er nu, de har besluttet sig for at udvide familien med endnu et barn.

- Cengiz ville gerne have haft et barn før, men jeg er faktisk glad for, at vi har ventet så længe. For Alba forstår meget mere nu, så jeg tænker, hun nemmere forstår, at der kommer en ny, der skal have opmærksomhed. Jeg følte, det var på tide med et barn mere nu. Vi er også på den anden side af brylluppet, så det passede bare godt ind i vores liv, forklarede hun.

Geggo og Cengiz bliver forældre til den lille ny i slutningen af august.

Se også: Overrasker: Viser vild forvandling