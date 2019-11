Gik i panik: - Nu var livet slut

Det kan være hårdt for kroppen at være gravid. Men hvad der for nogen føles som en tid, der forbindes med boblende forventningsglæde, kan for andre være en op ad bakke-oplevelse. Én af dem er Julia Werup, 32, som udover at være Blachmans forlovede, også er mor til parrets fælles barn, Zac, der kom til verden i starten af september.

Til blogmediet To the Moon, Honey fortæller digteren og sangerinden i et åbent interview, hvordan hendes graviditet har påvirket hendes psyke.

For i 12 år har Julia Werup været medicineret med Venlafaxin, som er antidepressiv medicin. Et lægemiddel, der er anbefalet ikke at bruge under graviditet, og som hun havde udfordringer med at trappe ud af:

- I starten af graviditeten prøver jeg at trappe ud af medicinen, men det var svært. Efter to måneder må jeg give op. Jeg starter i stedet på et andet, bedre gennemtestet præparat, Sertralin, som min egen læge anbefalede, samt flere psykologsamtaler, og det fungerede.

Julia Werups første tanke, der for gennem hovedet på hende, da hun opdagede sin graviditet, var just heller ikke forbundet med direkte lykke:

- Jeg gik i panik, da jeg opdagede, at jeg var gravid. Jeg tænkte, at nu var livet slut. Nu skulle jeg så være nogens mor – kunne jeg overhovedet det?

- Jeg tvivlede pludselig meget på mig selv som kvinde. Fra den ene dag til den anden var mit liv ændret. Til det bedre, skulle det jo dog heldigvis vise sig, fortæller Julia Werup, der har været i et tidligere forhold, hvor der ligeledes var børn involveret.

'Thomas har været min klippe,' fortæller Julia Werup i et ærligt interview. Foto: Moges Flindt

Julia Werup døjede med så stor usikkerhed omkring sig selv og sin graviditet, at parret besluttede at få en privat jordemoder, som kunne skabe ro og de rigtige rammer, for at Julia Werup kunne føle sig tryg under fødslen. Det resulterede blandt andet i, at den førstegangsfødende havde en oplevelse, der var både 'overvældende og magisk'. Derfor bliver Zac ikke hendes sidste, fortæller hun:

- Det kan ikke anbefales nok at få sig en privat jordemoder. Herhjemme lå jeg i et dejligt fødselskar og trak den så langt, jeg overhovedet kunne. Veerne var så kraftfulde og intense. Mit livs mest fantastiske oplevelse.

- Vi ville gerne have haft en hjemmefødsel, men anbefalingerne, når man tager medicin, er, at man føder på et hospital, da der er risiko for, at barnet kan have vanskeligheder med vejrtrækningen. Så måtte vi også afsted til Hvidovre Hospital. Set i bakspejlet fortryder jeg, at vi tog på hospitalet, siger hun.

Ifølge Julie Werup stoppede hendes vilde liv, da hun mødte Thomas Blachman, og herefter blev hendes hverdag ifølge hende selv langt mere 'tryg og kærlig'. I december annoncerede parret, at de var blevet forlovet.

Blachman var frem til 2012 gift med grafisk designer Viola Heyn-Johnsen, som han har to børn med.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en yderligere kommentar fra Julia Werup, men hun er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.