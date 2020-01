Grammys frækkeste kjole: Se den fra siden

Den 23-årige sangerinde Pia Mia, der selv kalder sig en af verdensstjernen Kylie Jenners nærmeste venner, forstår i den grad at tiltrække sig opmærksomhed. Det fik man bevis for søndag aften i forbindelse med Grammy-festen, hvor hun mødte op til after party hos pladeselskabet Republic Record's iført en fræk sølvfarvet kjole.

Forfra ligner Pia Mias outfit en almindelig lækker fest-kjole. Men når man ser den fra siden har den pludselig en ekstra fræk dimension, der afslører, at Pia Mia mødte op til aftenfesten uden bh.

Pia Mia mødte op til aftenfesten uden bh. (Foto: Getty Images)

For nogle år siden var Pia Mia en fast del af Kylie Jenners SnapChat-univers, og hun har også medvirket i Kardashian-familiens berømte reality-tv-serie 'Keeping Up With The Kardashians'. Og her har hun angiveligt lært at tiltrække sig fotografernes opmærksomhed, oven i købet fra nogle af de bedste i verden på området.

Selv om Pia Mia og Kylie Jenner ikke er blevet set offentligt sammen gennem de sidste par år, hævdede Pia Mia i april måned sidste år i mediet Entertainment Tonight, at hun stadig er nær ven med Kylie:

- Jeg husker, at Kylie tidligere altid fortalte, at hun drømte om at blive mor, og at hun følte, at det var meningen med hendes liv, fortalte Pia Mia og glædede sig over Kylie Jenners datter Stormi.

- Jeg var med til Stormis et års fødselsdag. Det var fantastisk. Stormi er det sødeste lille væsen, forklarer Pia Mia.