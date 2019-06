Hella Joof og Casper Christensen får nye job

Hun har både lavet tv, film, skrevet bøger og været fast gæst i Mads og Monopolet, men nu tager Hella Joof springet til radiomediet og skal til at lave podcast. Det skriver Mediawatch.

Den kommende streamingtjeneste Podimo har nemlig overtalt multitalentet til at indgå en aftale, der betyder, at hun skal lave programmer eksklusivt til tjenesten.

Også komikeren Casper Christensen, duoen Third Ear og kokken Umut Sekarya har sagt ja til at få deres egne podcastserier.

- De her navne repræsenterer den tyngde og bredde, som indholdet vil have, og viser samtidig på hver deres måde et fint lille udsnit af nogle af de genrer, der vil være på Podimo, siger Nikolaj Koppel, der er indholdschef på tjenesten, ifølge Mediawatch.

Ifølge mediet vil Hella Joof stå bag to forskellige podcast.

Podimo lanceres i september.

