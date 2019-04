Historisk 'X Factor'-krise: - Mærkeligt

'X Factor' var igen under den magiske million - et godt stykke endda. Det er aldrig tidligere sket to gange i træk under programmets live-shows

Forrige uge var der under en million danskere, der sad klar foran skærmen, da Sofie Linde bød velkommen til 'X Factor'. 958.000 seere så med, da TV2 blændede op for det femte liveshow. Det var kun fjerde gang, 'X Factor' var under den magiske million seere i programmets 12 år lange historie i Danmark.

Men under sidste uges semifinale svigtede endnu flere seere talentshowet, viser tal fra Gallup.

896.000 så med under selve showet, mens 832.000 fulgte afgørelsen, hvor pigegruppen Echo måtte takke af.

Hos TV2 undrer underholdningsredaktør Dorte Borregaard sig over nedgangen af seere i semifinalen.

- Det er lidt mærkeligt, for det var præcis det samme sidste år, da DR sendte 'X Factor'-semifinale. Den gang var der 893.000 seere, siger hun til Ekstra Bladet.

Hvorfor seerne svigter semifinalen, er lidt af et mysterium.

- Vi ved det simpelthen ikke. Men vi kan jo se, at der generelt var færre, der så fjernsyn fredag aften. Vores share - altså andel af dem, der sad foran tv'et i fredags - var på 58 procent. Så vi holder niveau, og det er altså rigtig flot, siger underholdningsredaktøren.

Hvad der har trukket danskerne væk fra tv'et i fredags, tør Dorte Borregaard ikke gætte på.

- Men jeg kan sige, at 'X Factor' er blevet streamet rigtig meget i weekenden, så det vi er utroligt glade for, siger Borregaard og lover, at finalen i Horsens bliver et sandt brag.

Selvom underholdningsredaktøren virker tilfreds med 'X Factor's seertal, så er det et faktum, at det er første gang i programmets danske historie, at der er to live-shows i en sæson, der har under en million seere.

Det er Blachmans Kristian Kjærlund, der skal kæmpe om sejren mod Ankerstjernes unge deltagere Live og Benjamin.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet vender Marie og Bea tilbage til 'X Factor' i fredagens finale. Her skal de på scenen sammen med alle de øvrige live-deltagere.

Finalen løber over skærmen fredag klokken 20.

