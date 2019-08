Hitsangerinde anklages for sexchikane

Albummet og titelsangen 'Teenage Dream' er blandt de største succeser, som den amerikanske sangerinde Katy Perry har udgivet.

Men i dagene op til niårsdagen for albummets udgivelse breder der sig en mørk skygge over jubilæet.

I et opslag på det sociale medie Instagram anklages Katy Perry nemlig for sexchikane.

Det er model og skuespiller Josh Kloss, der spillede med i Katy Perrys musikvideo til netop 'Teenage Dream', der står bag.

I et opslag, som han har delt på Instagram, anklager han sangerinden for angiveligt at have blottet hans kønsdele offentligt.

Præcis hvornår hændelsen har fundet sted, fortæller han ikke.

'Da jeg så hende, krammede vi. Jeg var stadig vild med hende. Men da jeg vendte mig om for at introducere hende for min ven, trak hun mine Adidas-bukser og underbukser så langt ud, som hun kunne, for at vise et par af sine drengevenner og folk omkring os min penis.'

'Kan I forestille jer, hvor patetisk og flov jeg følte mig?' spørger han retorisk i opslaget.

Se også: Realitystjerne går amok: - Lad mig fucking være!

Modbydeligt

Skuespilleren fortæller, at han ikke har talt om sagen tidligere, fordi han var nødt til at arbejde videre for Perry, men at han nu føler sig nødt til at reagere.

'Grunden til, at jeg deler dette nu, er, at vores kultur forsøger at bevise, at magtfulde mænd er perverse. Men magtfulde kvinder er lige så modbydelige', skriver han.

Anklagen er den anden dårlige sag, der rammer sangerinden inden for en måned. I juli blev hun dømt for plagiat ved en domstol i Los Angeles.

Der var tale om hittet 'Dark Horse' fra 2013, som ifølge den kristne rapmusiker Flame mindede en kende for meget om hans sang 'Joyful Noise', der blev produceret fire år tidligere.

Se hele instagram-opslaget fra Josh Kloss her: