Hitserie vender tilbage

Den populære tv-serie 'Parks and Recreation' vender tilbage i et særafsnit, som skal samle penge til velgørenhed

Har du også savnet Leslie Knope, Andy Dwyer og Ron Swanson? Så kan du godt begynde at glæde dig!

30. april er karaktererne nemlig samlet igen i et særafsnit, som skal samle penge til velgørenhedsorganisationen Feeding America.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt CNN.

Særligt afsnit

Torsdag kunne tv-stationen NBC i en pressemeddelelse fortælle, at den helt specielle episode er planlagt.

Episoden kommer til at vare i 30 minutter, og den kommer til at omhandle karakterernes ageren under coronapandemien.

Det er karakteren Leslie Knope, som spilles af Amy Poehler, der tager kontakt til sine gamle venner fra byen Pawnee fem år efter seriens afslutning for at høre, hvordan de klarer sig gennem virusudbruddet.

Med i episoden er skuespillerne Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O'Heir og 'Retta', mens flere gæstestjerne fra seriens univers også vil deltage.

Det gamle slæng er samlet igen. Foto: HBO

Samler ind til velgørenhed

Det viste sig at være nemt at samle den gamle stab, da seriens producer Michael Schur tog kontakt til dem.

- Jeg sendte en håbefuld e-mail til de medvirkende, og de svarede mig alle inden for 45 minutter, siger produceren i pressemeddelelsen.

Grunden til, at episoden nu bliver produceret, er, at de gerne vil gøre noget for at hjælpe i den svære tid.

- Som mange andre mennesker ledte vi efter måder at hjælpe på, og vi følte, at det kunne samle nogle penge, hvis vi bragte karakterne tilbage en aften, siger Michael Schur.

Pengene går til Feeding America, som arbejder med at give udsatte familier og hjemløse mad.

Tv-serien 'Parks and Recreation' nåede hele syv sæsonen, og den blev sendt fra 2009-2015.